TROVATO MORTO NEL BAGAGLIAIO /Ex professore suicida? Si indaga per omicidio, troppi i dubbi

TROVATO MORTO NEL BAGAGLIAIO, ULTIME NOTIZIE: L’EX PROFESSORE 77ENNE È STATO UCCISO? (NEWS OGGI, 12 MARZO 2017) - E' giallo sulla morte di Anthony Collinssplatt, 77 anni, ex professore di inglese dell’Accademia militare di Modena, canadese e con passaporto inglese, trovato senza vita lo scorso venerdì sera. L’uomo è stato trovato morto nel bagagliaio della sua auto. Inizialmente si era parlato di un gesto estremo, ma ben presto, come rivela il quotidiano Il Resto del Carlino nella sua edizione online, si è fatta sempre più strada l'ipotesi agghiacciante dell'omicidio. Sebbene non vi sia a tal proposito alcuna certezza, è stata ugualmente aperta una inchiesta per il delitto del 77enne. Per tale ragione, dunque, proseguono serratissime le indagini al fine di far luce sulla morte dell'ex professore ed a tal proposito si stanno raccogliendo le testimonianze di amici e conoscenti dell'uomo. Anthony Collinssplatt viveva da solo nel suo appartamento di Pavullo, insieme all'amato cagnolino. L'appartamento era di sua proprietà mentre alcuni garage erano stati dati in affitto ad imprese di costruzioni. Le indagini, al fine di non lasciare nulla di intentato, starebbero riguardando anche questo ambito. Al momento del ritrovamento, il cadavere del 77enne era nel bagagliaio dell'auto aperto, mentre il motore del mezzo era ancora acceso. Eppure, sarebbero numerosi gli elementi che avrebbero portato gli inquirenti a nutrire non pochi sospetti nei confronti dell'uomo ucciso. L'ex professore, infatti, riportava un taglio alla gola e non è ancora chiaro se lo stesso sia stato autoinferto o meno. Inoltre, non aveva le due protesi che portava solitamente alla gamba destra ed all'avambraccio sinistro. Alcune gocce di sangue sono state invece rinvenute in cucina, al primo piano dell'appartamento ma nessuna nelle altre stanze, né lungo le scale che collegavano la sua abitazione al garage.

