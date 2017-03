Torta killer/ Batterio letale nelle "ricotta e pera" prodotte nel salernitano

BATTERIO KILLER: RITIRATA DAL MERCATO LA TORTA RICOTTA E PERA PRODOTTA NEL SALERNITANO (OGGI 12 MARZO 2017) - Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito un comunicato ufficiale per ritirare dal mercato internazionale la famosa torta ricotta e pera del marchio Dolce Voglia. Il Ministero invita chiunque abbia comprato una confezione di questo lotto (P1190/16 della confezione da 1300 grammi con scadenza minima 30.09.17) a non consumare la torta e di restituirla immediatamente al punto vendita. Il motivo di questo allarme si chiama Listeria monocytogenes, un batterio killer presente nel suolo sull'acqua e nella vegetazione che può contaminare diversi alimenti come latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, ed è responsabile della listeriosi, una malattia fortemente infettiva. Le persone immunodepresse rischiano seriamente di ammalarsi a causa di questo batterio, ed anche soggetti non considerati a rischio possono contrarre l'infezione e manifestare sintomi nel corso di 70/90 giorni. Questa si manifesta solitamente con il consumo di alimenti già pronti o crudi, visto che la cottura uccide il germe ma la conservazione in frigorifero no.

© Riproduzione Riservata.