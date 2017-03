ANTONELLA LETTIERI/ Cirò Marina, tre indagati: delitto d’impeto, si segue la pista passionale (13 marzo 2017)

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: TRE INDAGATI PER L’OMICIDIO DI CIRÒ MARINA (NEWS, OGGI 13 MARZO 2017) - L'omicidio di Antonella Lettieri, la 42enne di Cirò Marina, Crotone, uccisa barbaramente nel suo appartamento la sera dello scorso 8 marzo, è uno dei più cruenti degli ultimi tempi. La ferocia emersa sin da subito alla vista del cadavere riverso in una pozza di sangue, è stata poi confermata anche dai primi esami medico-legali effettuati sul corpo della vittima. Come rivela Lacnews24.it, l'autopsia avrebbe svelato come Antonella Lettieri sia stata uccisa con estrema violenza con ben due armi differenti e che potrebbero addirittura lasciare ipotizzare la presenza di più di un assassino. Un vero e proprio delitto d'impeto, stando alle ferite inferte sul corpo della commessa 42enne, colpita inizialmente con quattro o cinque coltellate all'addome e poi con una ventina di colpi, quasi certamente inferti con una seconda arma (probabilmente una mannaia), usata per fracassare il cranio della donna. Antonella Lettieri avrebbe cercato di reagire, di opporsi all'inaudita violenza, al punto da aver graffiato il suo assassino. Intanto proseguono le indagini, le quali hanno portato fino ad oggi a tre indagati, dopo il primo sospettato attenzionato dagli inquirenti nelle ore successive al delitto e interrogato nella giornata dello scorso venerdì. Stando a quanto rivelato da Quotidiano del Sud, i nomi di tre soggetti sarebbero finiti nel registro degli indagati come atto dovuto. Si tratta di una coppia di coniugi, amici di Antonella Lettieri e rispettivamente di 50 anni lui e 49 lei, oltre al 42enne che da tempo frequentava la vittima e già sospettato nei giorni scorsi. Gli stessi avvocati difensori dei tre indagati hanno sottolineato come si tratti di "un atto dovuto" utile all'esecuzione di alcuni accertamenti, a partire dalla perquisizione delle automobili dei due uomini, la ricerca e la comparazione di tracce e impronte. Interrogati dai Carabinieri, i due coniugi si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere, al contrario del 42enne che ha invece affrontato un lungo quanto intenso interrogatorio dal quale sarebbe emerso quanto Antonella Lettieri fosse per lui molto cara. Caduta definitivamente ormai da giorni la pista della rapina dai risvolti drammatici, gli inquirenti che sono al lavoro sull'omicidio di Cirò Marina, attualmente sembrano essere orientati sul delitto d’impeto di natura passionale. Per tale ragione si sta passando al setaccio la vita privata della 42enne massacrata in quanto gli inquirenti non escludono che la donna conoscesse il suo assassino. L'attesa è ora tutta concentrata sui risultati della comparazione delle tracce dei Ris rinvenute nell'appartamento della donna con quelle dei tre indagati, così come le possibili tracce genetiche che potrebbero emergere da sotto le unghie di Antonella e che potrebbero appartenere all'assassino, probabilmente ferito dalla vittima nel vano tentativo di difendersi.

