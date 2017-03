AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: problemi legati al meteo (ultime notizie, oggi 13 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 13 MARZO 2017). PROBLEMI ANCORA LEGATI AL MALTEMPO - Nonostante siamo ormai a un passo dalla Primavera bisogna fare ancora i conti con il maltempo sulle autostrade italiane. Nella notte infatti il sito istituzionale Autostrade.it segnala come ci siano stati dei danni legati proprio a delle situazioni in questo senso. Partiamo dall'A14 Bari-Taranto con vento forte che è stato ravvisato tra Bari sud e Taranto nord, situazione comunque rientrata nella norma già dalle prime ore dell'alba di oggi. Inoltre attenzione anche alla neve che cade per l'ultima volta in questa stagione e che obbliga a portare le catene a bordo sull'A6 Torino-Savona tra Marene e bivio A6/A10 Savona. Il consiglio è per chi si aggirerà da quelle parti di essere sempre provvisto dell'attrezzatura per la neve perchè potrebbe essere davvero un problema affrontare una strada condizionata da una raffica senza le catene. Situazione comunque nella norma con il meteo che anche per la giornata di oggi che è abbastanza promettente.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 13 MARZO 2017). GUASTI E LAVORI NELLE AREE DI SERVIZIO - Un altro dei punti fermi di chi va in autostrada sono le aree di servizio dove è importante fare sosta sia per motivi legati alla possibilità di utilizzare ristoranti, bar o servizi igienici che per la manutenzione della macchina o semplicemente per la benzina. E' per questo che il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, è sempre molto preciso quando si parla delle aree di servizio e non difetta mai in fatto di particolari e situazioni che possano portare a precise indicazioni legate proprio ad argomenti di interesse per chi viaggia. Sull'A1 Firenze-Napoli è stato sottolineato come al chilometro 566.1 direzione Milano l'area di servizio Prenestina est fosse sprovvista di metano per un guasto dell'impianto. Inoltre sull'A14 Pescara-Taranto al chilometri 671.444 direzione autostrada Milano-Napoli invece l'area di servizio Murge Est ha i servizi di ristorazione con qualche rallentamento viste le chiusure degli scorsi giorni per lavori.

© Riproduzione Riservata.