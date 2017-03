INCENDIO PALAZZINA MILANO / Via Fare, 50 famiglie evacuate: 3 appartamenti in fiamme (ultime notizie)

INCENDIO PALAZZINA MILANO, VIA FARA: 50 FAMIGLIE EVACUATE. 3 CASE IN FIAMME (OGGI 13 MARZO 2017) - Imponente incendio in una palazzina nel centro di Milano, in zona Stazione Centrale, ha costretto 50 famiglie ad essere evacuate questa mattina: avviene tutto in via Fara, tra Stazione Centrale e Repubblica in zona Melchiorre Gioia (di fatto vicinissimo al Pirellone e al nuovo Palazzo della Regione Lombardia) con le fiamme che sono divampate dall’appartamento all’ultimo piano del condominio di via Fare, svegliando alcuni residenti in preda al panico e fatti subito evacuare per evitare inutili rischi per la sicurezza dell’intero stabile. Attorno alle 6 le prime avvisaglie delle fiamme e in tempi rapidi i Vigili del Fuoco sono giunti e hanno impostato le procedure di evacuazione che hanno coinvolto quasi 50 famiglie in tutta la palazzina; il condominio costruito come le antiche case di ringhiera milanese, ha visto altri due appartamenti andare a fuoco vicini al primo in fiamme, causando un rogo imponente che i vigili del fuoco stanno ancora spegnendo in queste ore di mattinata inoltrata.

INCENDIO PALAZZINA MILANO, VIA FARA: QUARTIERE IN TILT, STRADA CHIUSA (OGGI 13 MARZO 2017) - L’incendio nella palazzina di Milano in via Fara non sembra aver provocato grossi danni alle persone evacuate anche degli stessi appartamenti andati in fiamme: le cause sono ancora tutte da accertare, visto che l’incendio è partito dall’ultimo piano ma non pare esserci stata una fuga di gas o una piccola esplosione, visto che i vicini non hanno senti rumori d’ogni sorta, se non le fiamme che cominciavano a divampare dall’alto. Per permettere l’intervento dei Vigili del Fuoco, la polizia locale ha disposto la chiusura per tutta la mattinata al traffico pedonale e automobilistico in tutta via Fare, via Galvani e Via Pirelli, con inevitabili ripercussioni sui mezzi pubblici e il traffico cittadino nelle prime ore della giornata diventato un “inferno” in poco tempo. L’area interessata è quella tra la stazione Centrale, Repubblica e il nuovo palazzo della Regione Lombardia in via Pola, crocevia della viabilità nel nord della città fin dalle prime ore della giornata.

