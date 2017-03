INGV/ Terremoto oggi e Meteo, ultime scosse: Lazio, sisma di 2.8M a Rieti (13 marzo 2017, ora 1:15)

INGV, TERREMOTO OGGI: ULTIME SCOSSE NEL LAZIO. SISMA DI 2.8M IN PROVINCIA DI RIETI (13 MARZO 2017) - Un importante sisma ha raggiunto la provincia di Rieti alle 23:24 di ieri, con una potenza pari a 2.8 della Scala Richter. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.71 e longitudine 13.22, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate Accumolli, Arquata del Tronto, Amatrice, Cittareale, Norcia, Cascia, Acquasanta Terme e Montegallo. Alle 23:16 è stata colpita invece la provincia di Ascoli Piceno da un sisma di 2.0M, rilevato a 26 km di profondità. L'epicentro è stato individuato invece a latitudine 42.89 e longitudine 13.76. Interessate Spinetoli, Colli del Tronto, Monsampolo del Tronto, Castorano, Castel di Lama, Ancarano, Controguerra, Monteprandone, Offida, Torano Nuovo, Acquapiva Picena, Appignano del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Maltignano, Colonnella, Nereto e Corropoli, nella sola zona rossa, entro 9 km dall'epicentro. Sul fronte estero, alle 23:26 è stato colpita l'isola cilena offshore Valparaiso da un sisma di 3.4M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 32.35 e longitudine 71.84, ipocentro a 25 km di profondità.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: ULTIMI GIORNI DI FREDDO, VENTO IN SICILIA (13 MARZO 2017) - Continua l'ondata di freddo anche nei prossimi giorni, a causa degli ultimi rimasugli della stagione invernale. Non si evidenzia tuttavia una situazione importante, secondo il parere degli esperti di Meteo.it, dato che il freddo sulle aree continentali dell'Europa non si trova in prossimità del suolo. A questo dato si aggiunge inoltre la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, che rrallenterà la sua corsa dopo il prossimo 20 marzo. Secondo i dati raccolti da Meteo Alarm, sarà solo la Sicilia nella giornata di oggi a presentare possibili raffiche di vento a media velocità, sia nelle prime ore del mattino che nella parte centrale delle ore pomeridiane. Previsto invece bel tempo nelle restanti regioni d'Italia.

