ISABELLA NOVENTA/ News, le impronte di Debora Sorgato su una delle armi trovate (Oggi, 13 marzo 2017)

ISABELLA NOVENTA, ULTIME NOTIZIE: LE IMPRONTE DI DEBORA SORGATO SU UNA PISTOLA (NEWS OGGI, 13 MARZO 2017) - Nuovo colpo di scena nel caso legato all'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria 55enne di Albignasego uccisa nella notte a cavallo tra il 15 ed il 16 gennaio 2016. Attorno al delitto mancherebbero ancora molti tasselli, a partire dal corpo, per passare poi al movente. Ci sarebbero invece i nomi dei tre presunti assassini, attualmente in carcere e presto a processo (tutti con rito abbreviato) in partenza dai primi di maggio. Si tratta dei fratelli Freddy e Debora Sorgato e della tabaccaia veneziana Manuela Cacco, accusati di concorso in omicidio volontario premeditato e distruzione di cadavere (con l'aggiunta dei reati di stalking e simulazione di reato a carico della terza imputata). In attesa della prima udienza prevista per il prossimo 9 maggio, nelle passate ore è trapelata una notizia molto importante e che potrebbe contribuire a mutare le sorti di uno dei componenti del "trio diabolico". Protagonista torna ad essere Debora Sorgato, la più silenziosa del terzetto ma anche colei definita da Manuela Cacco come la mente dell'intero omicidio di Isabella Noventa. Le sue impronte, infatti, sarebbero state rinvenute su una delle armi sequestrate insieme a diverse migliaia di euro in contanti nel marzo dello scorso anno, all'interno dell'appartamento dell'ex compagno della donna, il maresciallo Giuseppe Verde. Lo riporta Corriere del Veneto nella sua edizione online, precisando come le impronte della sorella di Freddy Sorgato, ex fidanzato della vittima, siano state trovate nello specifico sulla pistola Astra calibro 9x21 di fabbricazione spagnola, nonché sul suo caricatore pronto a sparare, con all'interno ben 51 proiettili. Quanto rivelato è il risultato di una consulenza biologica effettuata su richiesta del pm Giorgio Falcone su tutto il materiale sequestrato lo scorso anno in casa dell'ex della Sorgato e fatto trovare dallo stesso. Nessuna impronta, invece, è stata rinvenuta sulla seconda pistola, una Beretta calibro 7.65 con il colpo in canna, né sui 71 proiettili, così come sul bottino di 124 mila euro in contanti. Ma le armi hanno mai sparato prima dell'omicidio di Isabella Noventa? Una domanda, questa, alla quale le perizie balistiche non sono state in grado di fornire una risposta. Dopo il ritrovamento delle armi e del denaro, la posizione di Debora Sorgato, già in carcere per l'omicidio della segretaria si era compromessa ulteriormente, tanto da essere indagata anche per riciclaggio di denaro e detenzione di armi. Il dubbio degli inquirenti è che Isabella Noventa sia stata uccisa con una delle armi ritrovate, anche se, in assenza del cadavere della vittima, non si può che fare congetture. Questo però smentirebbe il racconto reso da Debora Sorgato a Manuela Cacco e da quest'ultima rivelato nel corso di un interrogatorio fiume nel quale rivelava come Isabella Noventa fosse stata uccisa in casa dell'ex Freddy Sorgato, con due colpi di mazzetta in testa al culmine di una lite e sotto lo sguardo attonito del fratello.

