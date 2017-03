LUCA VARANI/ Nuovi guai per Marco Prato: fino a 3 anni di carcere per i video trovati nel cellulare (13 marzo)

LUCA VARANI, ULTIME NOTIZIE: MARCO PRATO E I VIDEO PEDOPORNOGRAFICI SUL SUO CELLULARE, COSA RISCHIA (NEWS, 13 MARZO 2017) - Il caso di Luca Varani, il 23enne massacrato il 4 marzo dello scorso anno all’interno dell’appartamento di Manuel Foffo, al Collatino, da quest’ultimo e, secondo l’accusa, dall’amico trentenne Marco Prato, continua a sconvolgere per la sua efferatezza e per gli inquietanti retroscena ad oggi emersi. Dopo la confermata sieropositività di Prato, emergono nuovi guai proprio a carico del pr di festini gay. E’ il settimanale specializzato in cronaca nera, Giallo, a confermare la presenza di video pedopornografici sul cellulare di uno dei due presunti assassini di Luca Varani, come emerso dalla relazione tecnica dei carabinieri dei Ris ed eseguita per conto della procura di Roma, consegnata il 30 maggio scorso, a distanza di quasi tre mesi dal terribile delitto del 23enne. Nella relazione, come riporta il medesimo settimanale diretto da Andrea Biavardi, i Carabinieri scrivono che tra i vari filmati rinvenuti sul cellulare di Marco Prato ci sarebbero “due video palesemente pedopornografici”. Non è tutto: uno dei due sarebbe stato condiviso il 28 febbraio dello scorso anno tramite l’app di messaggistica Whatsapp con l’utente memorizzato come “Ste Cam4”, poi individuato dagli inquirenti come l’amico di Prato, Stefano T. Il secondo video, invece, sarebbe stato memorizzato sullo stesso cellulare il 2 marzo, ovvero il giorno in cui insieme a Manuel Foffo diedero il via al folle festino a base di alcol e droga poi culminato con l’omicidio di Luca Varani due giorni dopo. Oltre ad essere un fatto oltremodo scabroso, la presenza di questo materiale nel cellulare di Marco Prato rappresenta anche un gravissimo reato punito per legge. Quali nuovi rischi, dunque, ci sarebbero a carico del trentenne? A spiegarlo è stato l’avvocato Daniele Bocciolini che ha rivelato come per il reato di detenzione di materiale pedopornografico si rischi fino a tre anni di detenzione o una multa non inferiore a 1549 euro. I Ris non sono riusciti a risalire agli autori dei video con protagonisti dei bambini né alla loro provenienza, ma a destare ulteriore scalpore è stato lo scambio di messaggi avuto tra Marco Prato e l’amico nella conversazione Whatsapp durante la quale uno dei presunti assassini di Luca Varani ha condiviso anche il filmato shock. Un dialogo disgustoso nel quale Prato chiede all’amico: “Ti eccita?”. Ancora più deplorevole la risposta: “Tantissimo”, “Super!”. Uno scambio, dunque, che racchiuderebbe non solo la semplice curiosità ma anche la depravazione di entrambi i soggetti. Lo scorso 12 ottobre, proprio in merito alla presenza di video pedopornografici nel suo cellulare, parlando con il padre in carcere Marco Prato è stato intercettato mentre cercava di giustificarsi asserendo: “E’ sempre stato ricevuto e mai ricercato”. Il riferimento è al materiale shock rinvenuto dai Ris ed al quale aveva fatto accenno sin da subito, nel corso di uno dei primi interrogatori, anche l’amico Manuel Foffo, condannato a 30 anni con rito abbreviato per il delitto di Luca Varani.

