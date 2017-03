MARCO VANNINI/ Video, al via l'udienza: l'omicidio è stato volontario? Il risultato della perizia

MARCO VANNINI, AL VIA L'UDIENZA: L'OMICIDIO E' STATO VOLONTARIO? IL RISULTATO DELLA PERIZIA DI PARTE (13 MARZO 2017) - Al via l'udienza per l'omicidio di Marco Vannini: nella giornata di oggi, lunedì 13 marzo 2017, i giudici verranno chiamati a stabilire se la giovane vittima si sarebbe potuta salvare oppure no. Se così fosse, il reato imputato all'intera famiglia Ciontoli compresa la fidanzata del fratello di Martina, Viola Giorgini, verrebbe confermato in omicidio volontario, altrimenti in colposo. Durante la puntata di ieri di Quarto Grado - La domenica, ci si è concentrati ancora sul caso, grazie all'intervento del perito di parte della famiglia di Marco Vannini, l'ex Generale Luciano Garofano, che ha spiegato come i test effettuati sulla pistola di Antonio Ciontoli, abbiano confermato che la pistola venne azionata in modo volontario. Un particolare che lo stesso imputato ha confermato durante uno degli ultimi interrogatori, dopo un'iniziale versione che parlava invece di un incidente dovuto alla caduta dell'arma. Una volta pronte le perizie, Antonio Ciontoli cambiò ulteriormente versione affermando di non sapere che fosse carica. Secondo alle prime indiscrezioni, Ulrico Piaggio, il medico legale nominato dai pm avrebbe evidenziato come Marco Vannini poteva essere salvato. Piaggio sarà presente fra le persone ascoltate oggi dalla Corte d'Assise, come sottolinea Baraonda News, una tragedia che si sarebbe potuta evitare se solo il giovane fosse stato trasportato in ospedale nell'immediato. Questo particolare sarebbe confermato dal fatto che Marco Vannini sia rimasto in vita altre tre ore dopo lo sparo e che nell'arco della prima ora avrebbe potuto "essere sottoporto ad un intervento cardio-chirurgico presso il Policlinico Gemelli di Roma". Clicca qui per vedere il video di Quarto Grado sul caso di Marco Vannini.

MARCO VANNINI, AL VIA L'UDIENZA: LA PROVA DELL'ARMA INCASTRA ANTONIO CIONTOLI? (13 MARZO 2017) - La beretta calibro nove di Antonio Ciontoli è al centro della vicenda giudiziaria per l'omicidio di Marco Vannini. E' proprio l'arma a poter rivelare la verità a quanto è successo al giovane in quelle ultime ore di vita. Durante il primo interrogatorio, Ciontoli aveva affermato di non sapere che l'arma fosse carico, un dettaglio dimostrato come falso in fase giudiziaria. Per l'ex Generale Garofano, infatti, punta sull'usura della pistola, che prevede lo scarralleamento forzato prima di poter premere il grilletto. I due periti di parte della famiglia Ciontoli premono invece sull'assenza di tracce biologiche del loro assistito sull'arma. In aula il dibattito, come dimostra un video di Quarto Grado, si fa acceso anche riguardo al ruolo avuto da Martina Ciontoli nella vicenda. Il legale della famiglia Vannini, l'avvocato Ceslestino Gnazi, ha premuto più volte sul video registrato mentre la ragazza si trovava in attesa di rilasciare la propria testimonianza, in cui ha pronunciato parole chiare che metterebbero in luce la possibilità che abbia assistito all'omicidio. Clicca qui per il servizio di approfondimento di Quarto Grado sul caso di Marco Vannini.

