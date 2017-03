MARIA UNGUREANU/ La criminologa Ursula Franco smentisce ipotesi sulla data dell’ultimo abuso (Oggi 13 marzo)

MARIA UNGUREANU, ULTIME NOTIZIE: CRIMINOLOGA SMENTISCE IPOTESI ABUSI NEL GIORNO PRECEDENTE AL DELITTO (NEWS, 13 MARZO 2017) - Si è a lungo parlato, in questi mesi, della terribile morte di Maria Ungureanu, la bambina di nove anni trovata priva di vita nelle acque della piscina di un resort a San Salvatore Telesino, la sera del 19 giugno scorso. E' stata uccisa o si è trattato di un orribile incidente? E' questa la domanda al centro del giallo e che vedrebbe schierati da una parte la procura e la difesa della famiglia della vittima, certi che Maria Ungureanu sia stata uccisa dopo essersi rifiutata di subire l'ennesima violenza sessuale da parte del suo orco, e dall'altra la difesa dei due indagati, per la quale la bimba annegò per un incidente. Nel già inquietante caso che ha sconvolto l'intera comunità di San Salvatore Telesino, si inseriscono anche le violenze subite dalla vittima e considerate "reiterate nel tempo". Di recente, a tal proposito, il settimanale Giallo aveva riportato uno stralcio della perizia medico-legale dal quale emergevano particolari shock legati alla terribile fine di Maria Ungureanu. Violenze tali da aver provocato nella bambina di origini romene "diverse lacerazioni interne e ferite" anche visibili a occhio nudo. Ma l'aspetto più sconvolgente risalirebbe all'ultimo abuso collocato esattamente al giorno prima della sua uccisione. Per il delitto di Maria Ungureanu sono indagati i due fratelli, Daniel e Cristina Ciocan. Il primo è accusato di omicidio volontario e violenza sessuale, la seconda di concorso in omicidio, rea secondo la procura di aver coperto il fratello in merito agli abusi ma soprattutto al delitto della bambina. Eppure, il gip del Tribunale di Benevento la penserebbe diversamente, tanto da aver respinto per ben due volte la richiesta di arresto avanzata dalla procura, portando quest'ultima a rivolgersi al Riesame di Napoli. Intanto, la guerra tra accusa e difesa prosegue ed a scendere in campo soprattutto dopo le rivelazioni della presunta ultima violenza a carico di Maria Ungureanu e collocata al giorno precedente al suo omicidio, è stata la criminologa Ursula Franco, del team difensivo dei fratelli Ciocan. Lo rivela Il Mattino nella sua edizione online, riportando anche le parole dell'esperta: "Smentisco che ciò che è stato pubblicato negli ultimi giorni riguardo al caso di Maria Ungureanu corrisponda a realtà". La criminologa ha smentito che la Procura abbia confermato che Maria sia stata vittima di violenze il pomeriggio del giorno precedente alla sua morte. "Maria Ungureanu è stata abusata, secondo i consulenti della procura, 4-5 ore prima che annegasse, in quel momento la bambina si trovava in compagnia di due persone facilmente identificabili e le indagini hanno escluso che si tratti di Daniel e Cristina Ciocan”, ha aggiunto, smentendo anche le parole riportate dal settimanale Giallo e tratte dalla perizia medico legale. "E' falso", ha tuonato, in merito alle ferite che sarebbero state riscontrate sul corpicino della vittima. Ursula Franco ha quindi ribadito come la morte di Maria Ungureanu sia sopraggiunta tra le 21:15 e le 23:15, un arco di tempo nel corso del quale Daniel e Cristina Ciocan si trovavano lontani da San Salvatore Telesino, avendo lasciato il paese alle 21:02, come dimostrato dalle analisi delle celle telefoniche.

