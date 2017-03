Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Renzi ha chiuso la tre giorni del Lingotto (13 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SELFIE CON TRENI IN CORSA, ALLARMANTE RAPPORTO POLFER - A volte è il brivido di sfidare la morte, a volte distrazioni fatali. Sono moltissime le incoscienze con un aumento di incidenti anche mortali legati alla bravate di molti giovani sui binari. Bravate che si trasformano in tragedia. Come l'ultima in ordine di tempo che ha visto la morte di un giovane a Soverato lo scorso 8 marzo. In quell'occasione erano tre i ragazzi coinvolti e uno di loro di tredici anni perse la vita con gli altri due che invece riuscirono a salvarsi per miracolo. La Polfer ha aumentato i controlli e promosso campagne di sensibilizzazione per invitare i giovani a comportamenti responsabili. Una mania davvero pericolosa e che sfida quanto di più sacro abbiamo e cioè la nostra vita. Un messaggio quindi che sarà importante diffondere per far capire la gravità di questi gesti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SALVINI-DE MAGISTRIS SCAMBIO DI BATTUTE - Polemiche e solidarietà dopo il comizio di Napoli del segretario della Lega Nord. Scontri violenti fra Black block e forze dell'ordine tra cui si registrano ventotto feriti. Danni ingenti con veri e propri attimi di panico fra i cittadini inermi circondati dalle violenze dei facinorosi. Molti gli attestati di solidarietà giunti a Matteo Salvini Salvini da gran parte del mondo politico. Il quale a sua volta presenta il conto al sindaco de Magistris - criticato anche da Matteo Renzi per gli atteggiamenti tenuti - il quale con un post su Facebook difende il suo operato respingendo le accuse di collusione con I violenti. Da parte sua de Magistris ha sottolineato: "Sto con Napoli, ma non con i violenti. Renzi e Salvini dicono cose false, non sto con i violenti. Le mie mani sono pulite, non colluse. Sto solo con la mia città che amo e difenderò sempre e con i napoletani che sono un popolo difficile ma ricco d'amore e pace". A questo Matteo Salvini sottolinea: "Chiederemo a lui di pagare i danni che ci sono stati".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). RENZI CHIUDE LA TRE GIORNI AL LINGOTTO - Tre giorni a Torino per dare corpo alla candidatura di Renzi alla segreteria del Partito. Duro l'attacco alla minoranza dall'ex Segretario, accusata di aver lavorato per la distruzione del partito. Presupposto per vincere, secondo Renzi, l'unità del partito. Molti gli interventi sul palco che puntano tutti a lavorare per la costruzione di alleanze ampie. Frecciate anche per il M5s colpevole di incoerenza in tema di garantismo. Orlando, uno degli altri candidati alla segreteria, boccia i leader isolati e solitari. L'ex Premier ha sottolineato: "Qualcuno ha provato a distruggere il Pd perchè c'è stato un momento di debolezza soprattutto da parte mia. Non si sono accorti che c'è una forza che esprime la comunità del Pd indipendentemente dalle leadership. Si mettano il cuore in pace, c'era prima e ci sarà dopo di noi e ora cammina insieme a noi".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SALE LA TENSIONE FRA TURCHIA E OLANDA - A scatenare lo scontro, al momento solo diplomatico, fra Olanda e Turchia, il clima elettorale. Se in Olanda si andrà presto al voto per le elezioni politiche, in Turchia si voterà per un referendum istituzionale. E proprio il voto turco per il prossimo referendum sulla riforma presidenziale, è stato il motivo per l'invio di molti ministri turchi in Europa per tenere comizi rivolti ai cittadini turchi a sostegno di Erdogan. L'Olanda però ha respinto ben due ministri turchi suscitando la pesante reazione di Istanbul che parla apertamente di atteggiamenti fascisti. Intanto anche la Danimarca invita Erdogan a rinviare la sua visita nel Paese.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SERIE A, I RISULTATI DI IERI - Giornata ricchissima di gol ad iniziare dal 7-1 dell'Inter contro l'Atalanta. Vittoria anche per la Fiorentina e per il Napoli che sale momentaneamente al secondo posto con una tripletta di Insigne. Vince 3-1 l'Udinese. Vittoria casalinga anche per il Chievo. Derby emiliano al Bologna a danno del Sassuolo. Le principali rivali, Roma e Napoli, vedono sempre più affievolirsi le speranze scudetto, e lottano per un posto diretto alla Champions League. La Roma affronterà nel posticipo il Palermo del neo-presidente Paul Baccaglini; il Napoli vince con un netto 3-0 casalingo sul Crotone (doppietta di Insigne e rigore trasformato da Mertens). Fa sicuramente notizia il sonoro 7-1 che l'Inter di mister Pioli ha pesantemente inflitto all'Atalanta, che è la rivelazione di questo campionato, sempre vicina alla zona alta di classifica per l'accesso alle coppe europee. La La Fiorentina batte, con un gol al 92' di Kalinic, un Cagliari molto attento e tatticamente impeccabile. Il Chievo Verona sovrasta nettamente (4-0) un Empoli mai in partita, con gravi problemi difensivi. Il Pescara, perdendo 3-1 in casa contro l'Udinese, vede svanire i sogni di salvezza, collezionando così la ventesima sconfitta in questo campionato. Due derby si sono disputati nel corso della ventottesima giornata: Genoa-Sampdoria e Sassuolo- Bologna. Il Sassuolo perde in casa per 1-0, con un gol del centravanti Mattia Destro. Vince 3-0 la Roma nel posticipo contro il Palermo di Diego Lopez con l'ottimo esordio dal primo minuto del nuovo acquisto Clement Grenier.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). GLI ALTRI CAMPIONATI: FRANCIA, GERMANIA, INGHILTERRA - Risultati a sorpresa in Liga dove frena il Barcellona, reduce dallo storico successo contro il PSG, perdendo 2-1 contro il Deportivo La Coruna. Successo incredibile quello centrato fuori casa dall'Athletic Bilbao che va a vincere 2-0 in casa della Real Sociedad. Altro successo fuori casa anche da parte del Villarreal che vince 1-0 a Vigo contro il Celta. In serata il Real vince in rimonta contro il Betis 2-1, decisivo ancora Sergio Ramos. Si gioca una sola gara in Premier League con il Liverpool che riesce a vincere 2-1 contro il Burnley grazie a un gol da fuori di Emre Can nella ripresa. Secco 3-0 in Bundesliga dello Schalke che supera l'Augusta e 2-1 dell'Amburgo che supera il Moenchengladbach. In Francia rotondo risultato del Lione che supera 4-0 il Tolosa, mentre pareggiano 2-2 Saint Etienne e Metz. Successo in serata 2-1 del Psg fuori casa contro il Lorient fanalino di coda.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). BOXE, LEMIEUX TITOLO MONDIALE DI WBC MEDIO LEGGERI - Il canadese David Lemieux conquista il titolo mondiale WBC dei medio-leggeri, battendo con uno spettacolare KO lo statunitense Curtis Stevens. Lemieux, dopo la dura sconfitta contro il talento kazako G.Golovkin, torna a vincere e a divertire il pubblico, offrendo un incontro pieno di colpi spettacolari. Lemieux è un pugile canadese classe 1988 alto 177 centimetri e per il peso di 72 chilogrammi. Ha debuttato in carriera da professionista esattamente dieci anni fa il 14 aprile del 2007 in uno scontro con il Messicano Jose Candelario Torres che ha battuto per ko tecnico nella seconda ripresa. In carriera ha una media altissima di incontri vinti ben 37 sui 40 disputati. Nel 2015 aveva già vinto il Titolo Mondiale IBF.

