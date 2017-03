È MORTA LA SCRITTRICE AMY/ Cercava un nuovo amore per suo marito, la sua lettera commosse il web

È MORTA LA SCRITTRICE AMY, AVEVA COMMOSSO IL WEB CON LA SUA LETTERA APERTA (OGGI, 14 MARZO 2017) - È morta Amy Krouse Rosenthal, conosciuta affettuosamente come la scrittrice Amy ed autrice di numerosi libri per bambini. Questa settimana, la letterata si era resa protagonista di un evento che aveva commosso il web, grazie ad una lettera aperta e pubblicata nella rubrica Modern Love. Nello scritto, pieno di sentimento e consapevolezza, Amy Krouse Rosenthal aveva manifestato la propria volontà di trovare un nuovo amore per il marito, sicura che la sua fine fosse ormai vicina. Jason, un avvocato che la donna aveva conosciuto nell'89, era tutta la sua vita, elegante, maestoso e, soprattutto, innamorato. "Chi vorrebbe sposare mio marito?", chiedeva candidamente nella sua lettera al pubblico, alla ricerca della persona giusta che permettesse al suo Jason di iniziare una nuova storia d'amore. Il tumore alle ovaie che ha colpito la scrittrice da alcuni anni, le avevano fatto raggiungere la consapevolezza che "la fine è imminente", come ha scritto nel suo ultimo messaggio, quasi un testamento d'amore.

