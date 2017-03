ANTONELLA LETTIERI/ Cirò Marina, il ringraziamento della famiglia: "Fiducia nelle istituzioni"

ANTONELLA LETTIERI, IL RINGRAZIAMENTO DELLA FAMIGLIA: "FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI" (OGGI, 14 MARZO 2017) - Si cerca ancora di fare luce sul mistero che circonda la tragica morte di Antonella Lettieri, ricordata con una fiaccolata in suo onore, a cui ha partecipato la comunità calabrese. Molti esponenti della politica locale, dalla Senatrice Dori Lo Moro al Dottor Mario Oliverio, Presidente Governatore della Regione Calabria, fino al Dottor Nicodemo Parilla, Presidente della Provincia di Crotone, che hanno partecipato al cordoglio della famiglia di Antonella Lettieri. All'indomani della manifestazione, la famiglia della donna di Cirò Marina, ha voluto ringraziare la comunità per la vicinanza e la partecipazione all'evento, manifestando tramite la voce del legale, l'avvocato Mariano Salerno, la propria fiducia nell'operato delle istituzioni. "Si ripone tutta la speranza negli organi inquirenti", continua nella lettera aperta riportata da We Sud, "affinché facciano chiarezza su quel che è veramente accaduto" e si possa individuare il responsabile di un omicidio così crudele.

