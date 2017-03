AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A8 (ultime notizie, oggi 14 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 14 MARZO 2017). INCIDENTE SULL'A8 TRA CASTELLANZA E BUSSTO ARSIZIO - Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un brutto incidente sull'autostrada A8 tra Castellanza e Busto Arsizio che ha portato al blocco della circolazione come riporta VareseNews.it. Questo perchè è stato necessario l'intervento dell'eliosoccorso che ha dovuto salvare un motociclista rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. Il blocco del'autostrada è stato effettuato per circa trenta minuti che ha portato a quattro chilometri di coda tra Gallarate e Castellanza e addirittura cinque tra Origgio ovest e Busto Arsizio. E' stato un pomeriggio per così dire di fuoco, che ha portato a situazioni difficili da gestire. Sicuramente però nel corso della mattinata non ci dovrebbero essere problemi, anche se il consiglio è sempre quello di tenere sotto controllo il sito istituzionale delle autostrade italiane per evitare che si possano creare altri problemi e quindi in caso affrontare un percorso alternativo.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 14 MARZO 2017). CANTIERI DURANTE LA NOTTE, PROBLEMI DI CODE NELLA MATTINATA? - Continuano ad essere aperti durante la notte i cantieri di lavoro sulle autostrade italiane anche per evitare di cogliere il momento di maggior traffico dove si potrebbe creare disagio a chi viaggia. Il sito istituzionale Autostrade.it ci ha sottolineato tutte le situazioni più in bilico che dovranno essere tenute d'occhio anche per quanto riguarda la prima mattina quando ci potrebbe essere ancora la possibilità di dover fare attenzione. Partiamo dall'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro 2.3 direzione Ventimiglia dove troveremo chiuso il tratto tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova-Aeroporto fino alle ore sei di questa mattina. Stesso orario sull'A7 Milano-Serravalle-Genova al chilometro 128.7 direzione Genova troveremo chiuso il tratto il bivio A7/A12 Genova-Livorno. Sul Raccordo A4 Milano viale Certosa troveremo chiuso il bivio A4 Trieste fino alle cinque. Per chiudere sulla Tangenziale di Napoli rimarrà chiusa l'uscita di corso Malta.

© Riproduzione Riservata.