CONCORSO INFERMIERI 2017/ Il Policlinico Umberto I sulle polemiche sulla trasparenza (oggi, 14 marzo 2017)

CONCORSO INFERMIERI 2017, IL POLICLINICO UMBERTO I RISPONDE ALLE POLEMICHE DI MANCATA TRASPARENZA (OGGI, 14 MARZO 2017) - Le polemiche delle ultime ore sulla trasparenza del concorso infermieri 2017 che si è svolto a Roma nei giorni scorsi, ha trovato subito risposta in un comunicato ufficiale della Direzione Generale del Policlinico Umberto I. Susl sito dell'Azienda è stata infatti confermata la correttezza con cui si è svolta la pre-selezione che concorreranno per il post presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria. La Direzione, come si legge nell'articolo dell'AgenParl, prende le distanze da quanti, media compresi, hanno alimentato un inutile allarmismo all'interno dei partecipanti, "cavalcando una protesta assolutamente inesitente". La procedura del quiz, di cui sono stati pubblicati i risultati nella giornata di ieri, è stata quindi seguita nel rispetto delle norme in vigore, senza alcuna forzatura per prediligere un candidato ad un altro.

CONCORSO INFERMIERI 2017, COME PRESENTARE DOMANDA PER L'OSPEDALE ANNUNZIATA DI COSENZA (OGGI, 14 MARZO 2017) - Continua intanto la raccolta delle domande d'adesione per il concorso infermieri 2017 di Cosenza, che prevede l'offerta di dieci posti presso l'Azienda Ospedaliera Annunziata. In caso di candidati che usufruiiscono delle leggi speciali, verrà riservato il 50% dei posti messi a disposizione. E questo anche nel caso che a presentare domanda per il concorso pubblico sia il personale in servizio che rientra nei requisiti previssti dall'art. 24 del Decreto legge 150/2009 e art. 1 comma 543 della Legge 208/2015. Per poter depositare regolare domanda d'iscrizione, come si legge nel sito ufficiale, entro 30 giorni dalla messa in bando dello scorso 28 febbraio, si dovrà essere in possesso della cittadinanza italiana ed un certificato che attesti le idoneità fisiche per l'espletamento della mansione, oltre che al diploma di infermiere rilasciato dall'Università o titolo di studio equivalente, oppure la Laurea di livello I di infermiere classe 1 definita secondo il Decreto Interministeriale 02 aprile 2001.

