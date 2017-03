Campi Bisenzio/ Donna ritrovata morta in un casolare che stava per essere demolito

CADAVERE IN UN CASOLARE ABBANDONATO A CAMPI BISENZIO, DONNA RITROVATA IN UNA CASA CHE STAVA PER ESSERE DEMOLITA - Giallo a Campi Bisenzio, dove il cadavere (apparentemente di una donna) è stato ritrovato all'interno di un casolare abbandonato in via Carraia a San Piero a Ponti. Come riportato da La Nazione, ad effettuare la sconvolgente scoperta sono stati intorno alle ore 14 di oggi i proprietari del villino a due piani, recatisi sul posto poiché la casa stava è in procinto di essere demolita. L'avanzato stato di decomposizione del cadavere lascia credere che la morte della donna sia avvenuta da ormai diversi mesi, ma a rendere ancora più fitto il mistero vi è il fatto che, come spiegato dai carabinieri intervenuti sul posto, sul corpo non vi sarebbero segnali di violenza evidenti. A cercare di collocare la morte della donna dovrà essere il medico legale, al quale spetterà anche chiarire le precise cause del decesso. Il casolare abbandonato è stato raggiunto dai militari della compagnia di Signa coadiuvati nelle indagini dal nucleo investigativo di Firenze e dalla scientifica dei carabinieri. Si attendono ulteriori aggiornamenti su questa vicenda misteriosa già a partire dalle prossime ore.

