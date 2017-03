Chi fa figli vive due anni in più/ I bimbi ti allungano la vita, ecco perché: i dati di uno studio

BIMBI ELISIR DI LUNGA VITA? LA RISPOSTA IN UNO STUDIO (OGGI, 14 MARZO 2017) - Potrebbe sembrare una contraddizione e invece uno studio rivela che i bimbi sono un elisir di lunga vita. Secondo infatti una ricerca condotta dal Karolinska Institute di Stoccolma, e pubblicata sul Journal of Epidemiology & Community Health, riporta Tgcom24, chi ha figli vive almeno due anni in più di chi non ne ha: fare figli quindi allungherebbe la vita. Quando i bambini sono piccoli i genitori sono certamente più affaticati ma con il passare del tempo emergerebbero i lati positivi. In base ai risultati della ricerca svedese infatti più i genitori invecchiano e più l'aspettativa di vita si allunga perché in età matura i figli controllano molto di più la salute di mamma e papà.

Lo studio non individua in realtà una relazione di causa-effetto tra mettere al mondo bambini e vivere di più però i dati raccolti indicano che chi non ha figli è svantaggiato perché potrebbe soffrine di mancanza di supporto soprattutto nell'ultima fase della propria vita. E' stata analizzata l'aspettativa di vita di oltre 700mila maschi e 700mila donne, tutti nati tra il 1911 e il 1925, e il risultato è stato che, a partire dai 60 anni di età, la differenza di aspettativa di vita di una persona che ha figli e di una che non ne ha è di oltre due anni in più per i genitori: la differenza poi cresce con il passare degli anni. E' emerso quindi che il rischio di morte di genitori anziani è sempre inferiore al rischio dei loro coetanei che non hanno figli.

