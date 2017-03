Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 14 marzo: i numeri vincenti! (conc 31/2017, martedì)

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - E si arriva così alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, martedì 14 marzo 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la 31esima attesa puntata di inizio settimana e metà marzo 2017. Le feste sono passate e lontanissime ormai, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Veniamo dalla recente e ultima estrazione con vincita clamorosa a Mestrino, il 6 di nuovo uscito nel giro di non moltissimi mesi di distanza. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a subito a fare cappotto, sfidando scaramanzie e tradizioni che non vogliono premi troppo ravvicinati. Insomma, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia sempre incagliate nell’emergenza sismica, eccoci qui per un nuovo concorso, the show must go on… Il trentunesimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 31/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super: siamo così certi che la serata sarà “l’ennesimo fiasco” come vostra moglie da mesi ripete ogni volta che comprate il vostro biglietto Sisal? I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… ecco, andatelo a spiegare ai simpatici vincitori dell’ultimo concorso. Finisce a Baranzate, in provincia di Milano, la vincita più alta per l’ultimo appuntamento del 10eLotto: 160mila euro con un 9 Oro, si tratta inoltre della sesta vincita più alta realizzata al gioco nel 2017. Podio completato da due vincite “gemelle” da circa 32mila euro ciascuna, due 9 realizzati a Cosenza e a Rossano, ancora in provincia del capoluogo bruzio. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 MARZO 2017): CACCIA AL “NUOVO” 53 - Ripartito i primi tre mesi dell’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati ma anche difficili situazioni in campo economico e sul mercato del lavoro, che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La 31esima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto non troviamo più il 53 Nazionale, che dopo 257 turni ha segnato il record assoluto di centenari. Rivoluzionata la classifica dei numeri meno frequenti del Lotto, con al primo posto che spetta ora a Bari con il 21 fermo da 144 turni. Doppia mancanza a Napoli, con il 66 e il 3 che mancano rispettivamente da 113 e 109 tornate, a Torino invece l’13 non si vede da ben 96 tornate. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 MARZO 2017): IL GIOCO È PROPRIO SUPER! - I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? Si riparte da 18.000.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco, nonostante solo pochi giorni fa la grande vittoria del 6 a Mestrino ha “rubato” il jackpot dei record… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte spettacolare delle vincite record.. Vola oltre i 110 milioni di euro la raccolta per il mese di febbraio 2017 di SuperEnalotto e SuperStar: un risultato ottenuto anche grazie al Jackpot da 93,7 milioni di euro centrato sabato scorso a Mestrino, in provincia di Padova. Una vincita che si piazza al settimo posto nella storia del concorso. Nel frattempo da inizio anno non sono mancate anche altre vincite di rilievo: solo con i premi di seconda categoria più importanti ai giocatori nel 2017 sono tornati in vincita altri 2,6 milioni di euro. Jackpot a parte, il colpo più ricco è stato un doppio 5 Stella da 596mila euro centrato lo scorso 19 gennaio grazie una giocata sulla Bacheca dei sistemi della Sisal. Ora la caccia al nuovo jackpot riparte…

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 MARZO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 77 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 61 e 50 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad 5 mesi dalla grande vincita in Calabria e a pochi giorni dallo spettacolo di Mestrino: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 18 milioni di euro. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 MARZO 2017): LE VINCITE - Si entra in festa anche in questa giornata di martedì, 14 marzo 2017, grazie alle estrazioni di Lotto e 10eLotto. Gli appassionati si stanno già organizzando per assistere all'estrazione e scoprire se rientreranno fra i vincitori. La probabilità è molto alta, come dimostrano le vincite dell'ultimo appuntamento con il 10eLotto. Il gioco più giovane della storia Sisal ha conquistato il primato per la vincita più alta dei due concorsi, grazie ad un premio di oltre 160 mila euro finiti ad un fortunello della provincia di Milano, di Baranzate. Il giocatore ha centrato infatti un 9 con Opzione Oro che lo ha fatto schizzare verso il podio. Secondo posto invece per due vincite identiche di Rossano, in provincia di Cosenza, ed una della stessa cittadina, per un valore di quasi 32 mila euro ciascuno grazie a due 9 indovinati su 10. Per quanto riguarda il Lotto, si festeggia invece nella provincia di Firenze, a Borgo San Lorenzo, dove un giocatore ha realizzato una quaterna per un bottino superiore a 50 mila euro, giocata su Firenze. Secondo posto invece per Tolentino, in provincia di Macerata, e per il vincitore che si è portato a casa 16 mila euro grazie ad una cinquina su Tutte le Ruote. Infine un terno di circa 15 mila euro destinato ad un giocatore di Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 MARZO 2017): LA SMORFIA - E' appena iniziata la nostra settimana in compagnia del Lotto e questo vuol dire che presto qualcuno di noi potrà cantare vittoria, grazie alla vincita di uno dei premi. Occorre partire come sempre e prima di ogni altra cosa, dai numeri e dalla nostra giocata. Ovviamente i giocatori che prevedono più puntate aumentano le probabilità di vincita, ma chiunque voglia partecipare all'estrazione ha la possibilità di conquistare uno dei premi in palio. Per giocare con noi, vi basterà scoprire la notizia che abbiamo scovato per oggi e che sottoporremo alla smorfia napoletana. In Giappone un uomo ha trovato un modo originale per riuscire ad avere un giorno di riposo: si è accoltellato. L'azienda in cui lavorava il 54enne non gli permetteva infatti di avere molto respiro, tanto da aver pensato che fingere un'aggressione sarebbe stata una buona idea. Lo stress, va ricordato, è una delle principali cause di morte in Giappone. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il lavoro, 4, la malattia, 49, il coltello, 31, il lavoratore, 27, e lo stress, 60. Come Numero Oro per i giocatori del 10eLotto scegliamo invece il Giappone, 2.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 MARZO 2017): LE QUOTE - Pioggia di premi in arrivo anche per questa nuova estrazione del SuperEnalotto, che oltre a un Jackpot milionario, metterà in palio diversi premi secondari. Il montepremi offrirà un tesoretto di 18 milioni di euro, che potrebbero trovare un destinatario fra tutti i giocatori in gara. Intanto, continuiamo ad occuparci della classifica della vincite, dando uno sguardo a tutti i premi distribuiti nell'ultimo concorso. Le quote non si sono presentate troppo generose, anche se in più di qualche caso presentano un leggero aumento. In cima i 41.143,75 euro donati dal 5 a cinque vincitori, mentre il 4+ ha regalato i suoi 31.756 euro a due fortunelli. Si prosegue con un 3+ del valore di 2.302 euro, registrato da 123 giocatori, contro i 317,56 euro con cui il 4 ha premiato 653 vincitori. Si chiude con il 3 ed il suo premio di 23,02 euro, conquistato da 27.297 giocatori, mentre il 2 ha regalato i suoi 5 euro a 409.679 vincitori. Per le quote SuperStar di tipo standard, come sempre guidate dal 2+, che ha distribuito 100 euro a testa a tutti i 1.951 vincitori. L'1+ è stato indovinato invece da 12.139 giocatori che hanno ottenuto quindi il premio da 10 euro, mentre i 5 euro messi in palio dallo 0+ sono stati centrati da 25.817 vincitori.

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 MARZO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Si aprono le porte della gara a premi per tutti i giocatori del SuperEnalotto, intenti a conquistare il Jackpot. Come sanno gli appassionati, la parte più difficile può in realtà rivelarsi quel momento in cui assaporiamo la vittoria e ci chiediamo cosa farne del nostro bottino. Possedere il montepremi comporta quindi anche delle responsabilità, come pianificare per tempo come spenderemo la nostra vincita. KickStarter ci propone per oggi un oggetto molto utile per i petsitter e per tutte le persone che sono costrette a trascorrere molto tempo lontane dal loro animale domestico. Pebby permette infatti di rimanere in contatto con il nostro cane o gatto in qualsiasi momento, grazie ad un monitor montato su un supporto dalle sembianze di una pallina, in grado di essere azionata a comando da remoto e con cui potremo migliorare l'attesa del nostro fedele amico. Il goal è già stato ampiamente superato, mentre mancano ancora 23 giorni di tempo per poter decidere e contribuire con un'offerta. Intanto, scopriamo i numeri vincenti di oggi: chi ha vinto?

I NUMERI VINCENTI DEL 10ELOTTO SUPERENALOTTO E LOTTO DI OGGI SARANNO PUBBLICATI APPENA DISPONIBILI

