Festa del papà 2017/ Verso il 19 marzo, immagini, frasi d'auguri, dediche, sms: regali last minute

FESTA DEL PAPA' 2017: VERSO IL 19 MARZO, FRASI D'AUGURI, DEDICHE, SMS: I REGALI HI TECH - Si avvicina la Festa del Papà 2017 che si celebrerà domenica prossima 19 marzo: i piccoli ma anche i più grandi dedicheranno messaggi e frasi di auguri per questa ricorrenza. Ma non solo. E' tradizione comprare anche un regalo per la Festa del Papà. Visto che mancano pochi giorni a domenica ecco che possono essere d'aiuto alcune idee per regali last minute e magari anche low cost. Per gli amanti della tecnologia non c'è che l'imbarazzo della scelta tra i prodotti hi-tech proposti dai vari marchi. Un regalo che di sicuro sarà gradito è uno smartphone: ce ne sono davvero tanti modelli in vendita per tutte le tasche. Ma ci sono anche altri gadget che possono essere acquistati e regalati. Cuffie o altoparlanti possono infatti essere un'altra idea regalo low cost per la Festa del Papà 2017. Da Amazon a Euronics a Mediaworld, per citarne alcuni, sono le catene dove si possono acquistare questi prodotti, anche online con consegna a domicilio per chi non ha tempo di girare per negozi.

FESTA DEL PAPA' 2017: VERSO IL 19 MARZO, FRASI D'AUGURI, DEDICHE, SMS: TIM REGALA TRAFFICO DATI - In occasione della Festa del Papà 2017 la compagnia telefonica Tim ha deciso di festeggiare con una promozione che permette di avere traffico dati internet e biglietti per il cinema per i vecchi e i nuovi clienti. Da oggi 14 marzo e fino al 20 marzo 2017 si potrà attivare l’opzione “3GB per Te”: si avrenno 3 GB di traffico dati internet in 4G da utilizzare entro 28 giorni dall’attivazione al costo di 2,99 Euro. Poi sarà possibile attivare anche TIM Special Pack, un’opzione che offre 2.000 minuti e 20 GB di traffico dati internet in 4G da utilizzare entro 6 mesi dall’attivazione al costo una tantum di 49 Euro. Queste opzioni proposte per la Festa del Papà 2017 non prevedono rinnovi e sono attivabili presso i negozi abilitati, dal sito ufficiale Tim e dall’applicazione Tim. Fino al 20 marzo 2017 sarà possibile richiedere un biglietto per andare al cinema in due al costo di uno.

