INCIDENTE STRADALE ALA: SCONTRO TIR-AUTO, DUE MORTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 MARZO 2017) - In un incidente stradale ad Ala sono morte due persone. Si è trattato, secondo quanto riportato da Altoadige.gelocal.it, di uno scontro tra un tir e un'auto. L'incidente stradale mortale si è verificato ieri, poco dopo mezzogiorno, sull'A22, tra Ala e Avio in Trentino Alto Adige. Non sono ancora del tutto chiare le cause dell'incidente e per stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto si dovranno attendere i rilievi delle forze dell'ordine, che sono intervenute sul posto. Quello che è certo è che ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell'auto. Lo scontro è stato gravissimo e subito dopo sono intervenuti sul posto gli operatori del 118 con l'elisoccorso ma per le due persone a bordo dell'auto non c'è stato nulla fare nonostante l'arrivo del medico rianimatore. Altre due persone sono state trasportate all'ospedale con l'ambulanza. Sulle strade e autostrade, proprio per evitare incidenti, si consiglia agli automobilisti di rispettare sempre le norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano i limiti di velocità e le distanze di sicurezza.

