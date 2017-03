INGV/ Terremoto oggi, ultime scosse: Campania, sisma di 2.0M vicino Benevento (14 marzo 2017, ora 1:10)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO, ULTIME SCOSSE IN CAMPANIA: SISMA DI 2.0M IN PROVINCIA DI BENEVENTO (14 MARZO 2017) - Un sisma di 2.0M ha scosso la Campania nelle prime ore di oggi, martedì 14 marzo 2017. Il sisma è stato localizzato nella provincia di Benevento, a latitudine 41.37 e longitudine 14.77, ipocentro a 7 km di profondità. Interessate Circello, Santa Croce del Sannio, Castelpagano, Colle Sannita, Sassinoro, Morcone, Reino, Campolattaro, Cercemaggiore, Pontelandolfo, San Marco dei Cavoti, Fragneto l'Abate, Cercepiccola, Sepino, Riccia, Fragneto Manforte, Casalduni, Molinara, San Giuliano del Sannio, Pesco Sannita, Gildone, Castelvetere in Val Fortore, Pago Veiano, San Giorgio La Molara, Jelsi, San Lupo, Foiano di Val Fortore, Baselice e Mirabello Sannitico, entro 18 km dal punto colpito. L'ultimo episodio in Italia risale inoltre alle 22:14, quando è stata colpita la provincia di Macerata da un sisma di 2.2M. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.96 e longitudine 13.13, ipocentro a 10 km di profondità.

TERREMOTO OGGI E METEO: BEL TEMPO IN TUTTA ITALIA, NUVOLE IN MOLISE, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA (14 MARZO 2017) - Continua l'ondata di bel tempo in Italia anche per questo martedì 14 marzo 2017. L'alta pressione di primavera ha permesso un rialzo delle temperature, con clima mite e fresco nelle prime ore del mattino. Sole previsto a Roma e Milano, così come nella maggior parte delle città del nostro territorio. Possibili nuvole invece nei cieli del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, così come in Toscana e in Molise. Il caldo proseguirà senza sosta fino al prossimo 21 marzo, quando secondo le previsioni di Meteo.it, ci sarà un nuovo aumento delle temperature e l'arrivo delle siccità per le regoni del Centro Italia. Alla fine del mese, l'alta pressione inizierà invece ad indietreggiare verso la Spagna e Francia, e provocherà la nascita di correnti fredde per il Nordest e le regioni che si affacciano sull'Adriatico.

