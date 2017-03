MAL DI SCHIENA/ Come farlo passare: ecco i rimedi che funzionano

MAL DI SCHIENA, ECCO TUTTE LE TERAPIE PER COMBATTERLO (OGGI, 14 MARZO 2017) - Il mal di schiena è un disturbo abbastanza comune e che colpisce i muscoli e le ossa della zona lombare: può essere una patologia degenerativa oppure essere conseguenza di un trauma. Circa il 40% delle persone soffre di mal di schiena. Nella maggior parte dei casi il mal di schiena è collegato a una postura scorretta, all'obesità, all'aumento del peso in gravidanza, allo stress. Ma come porre rimedio? Il reparto di fisioterapia del poliambulatorio Santa Maria di Vobarno, in provincia di Brescia, spiega che in primo luogo è necessario rivolgersi a medici specializzati come il fisiatra. In questo modo il paziente potrà essere indirizzato verso lo specialista più adatto per risolvere il caso.

Esistono varie terapie con le quali viene eliminato o ridotto il dolore e con le quali si migliora la mobilità articolare e l'elasticità muscolare. Ci sono i trattamenti manuali: massoterapia, metodo Mulligan, mobilizzazioni. E anche terapie strumentali come la tecar terapia o la laser terapia. Per contrastare il mal di schiena è importante la riprogrammazione posturale globale: è un metodo con il quale il paziente viene sottoposto ad esercizi ad hoc. Altri sistemi per porre rimedio al dolore provocato dal mal di schiena sono poi i nastri kinesio tape: riproducono l'elasticità della cute per migliorare la postura. Anche dalle terapie in acqua si può ricevere beneficio: si tratta dell'idrokinesi terapia che sfrutta la mancanza di gravità data dalla spinta dell'acqua per rilassare i muscoli e recuperare la mobilità delle articolazioni. Clicca qui per leggere tutto.

