MATADOR INFILZATO DAL TORO/ Video Juan José Padilla, il torero perde l'occhio: e non è la prima volta...

MATADOR INFILZATO DAL TORO, VIDEO JUAN JOSÉ PADILLA PERDE L'OCCHIO DI VETRO: E NON È LA PRIMA VOLTA... -Non provate a dire a Juan José Padilla di dire basta alla corride: nemmeno dopo essere stato infilzato da un toro e aver perso un occhio il matador rinuncerà ad entrare nell'arena. L'ultimo episodio di una carriera costellata di incidenti, come riportato dal Mail On Line, è andato in scena ieri a Valencia, dove il torero non è riuscito a spostarsi per tempo dalla traiettoria del toro, che non ha perso occasione per incornarlo violentemente sollevandolo da terra per ben tre volte. El Pirata, com'è soprannominato Padilla dopo l'incidente del 2011 (immagini forti, ndr) che lo ha costretto ha indossare una benda dopo la perdita di un occhio, è stato prontamente soccorso dagli altri matador a bordo arena, rapidi a fare il loro ingresso per cercare di distogliere l'attenzione del toro dal malcapitato. Fatto sta che ad avere la peggio è stato nuovamente l'occhio di vetro del torero: andato perduto (o forse distrutto) nel corso della corrida. Una persona con un po' di senno, dopo averla scampata liscia tante volte (ad esempio nel 2016 a Saragozza) penserebbe bene di appendere la muleta al chiodo. Ma ovviamente non siamo in presenza di un uomo normale: El Pirata Juan José Padilla, dall'ospedale dov'è stato trasportato d'urgenza ha già fatto sapere di voler tornare nell'arena il più presto possibile. E non ci sentiremo degli indovini se fra qualche mese torneremo a parlare del matador cieco infilzato dal toro...Clicca qui per il video dell'ultima "impresa" del matador!

