METRO M2 CHIUSA, ATM NEWS: ALLARME BOMBA E LINEA VERDE SOSPESA TRA FAMAGOSTA E ASSAGO FORUM (ULTIME NOTIZIE) - Ennesimo allarme bomba nella metro di Milano, questa volta la linea M2 Verde nella tratta verso sud della Città: pochi minuti fa è apparso l’allarme sul canale Twitter dell’Atm che recita, «#M2: sospesa tra Famagosta e Assago Forum (verifiche su disposizione delle Autorità). Bus sostitutivi nella tratta non servita». Le disposizioni di autorità delle forze dell’ordine sono la modalità con cui l’azienda trasporti di Milano annuncia il ritrovamento di un possibile pacco bomba o di uno zaino sospetto, purtroppo non una novità nella metro di Milano, come in quella di Roma. Alle ore 14.50 l’allarme è scattato tra le stazioni di Famagosta e Assago Forum, in direzione sud di Milano con la linea verde che si è infatti sospesa solo in quel tratto. «Regolari le tratte Abbiategrasso-Gessate/Cologno Nord. Sospesa tra Famagosta e Assago Forum», riporta il sito di Atm in un’ultim’ora appena arrivato. disponibili le altre tratte in superficie per cui anche per i passeggeri rimasti a piedi le possibilità di muoversi nella città non sono vietate e possono essere permesse dall’utilizzo di bus o tram in direzione centro (in tutto sono 10 le tratte sostitute che sono già state potenziate). Dai primi commenti arrivati via social dai diretti testimoni pare che l’allarme bomba sia in corso alla stazione di Assago Milano Fiori, quella di mezza tra Famagosta e Assago Forum, dove è appunto sospesa la circolazione della metropolitana milanese.

