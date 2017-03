PI GRECO DAY 2017, LE INIZIATIVE IN ONORE DELLA MATEMATICA: LA GARA A QUIZ DEL MINISTERO (OGGI, 14 MARZO) - Ritorna anche per questo 14 marzo, il Pi Greco Day 2017, un evento in onore della costante più famosa del mondo della matematica. In questa giornata, studenti, fisici e matematici di tutto il giorno si riuniranno per festeggiare il Pi Greco Day 2017 grazie alle numerose iniziative organizzate dalle molteplici realtà. Il numero periodico è un nucleo che ha visto ruotare attorno a sé migliaia e centinaia di migliaia di teorie scientifiche, fin dai tempi più remoti e che oggi vivrà la sfida di centinaia di scuole per una manifestazione a tutta matematica. La gara si svolgerà online, a partire dalle 9 del mattino, dopo lo start dato dalla Ministra Fedeli, come sottolinea un comunicato Ansa. 100 i ragazzi e le ragazze attese per oggi al Ministero, divisi fra la primaria, la secondaria e le scuole di primo e secondo grado, che si vedranno impegnati in giochi matematici e quiz, ideati in base alla loro età e programma scolastico. "Metterà al centro il rilancio della passione per lo studio della matematica", sottolinea la Fedeli parlando della manifestazione. L'invito è diretto a tutte le scuole italiane, che hanno potuto unirsi alla manifestazione grazie alla sottoscrizione da completare online entro ieri. Per riuscire a superare la prova si dovrà rispondere in maniera corretta a tutte le domande, mentre il podio verrà conteso fra i tre finalisti grazie ad una valutazione della tempistica nella risposta data.

