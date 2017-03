PREVISIONI METEO/ Altra giornata di sole, ma attenzione al vento (oggi, 14 marzo 2017)

PREVISIONI METEO: NUBI SPARSE, MA CON SCHIARITE. ATTENZIONE AL VENTO (OGGI, 14 MARZO 2017) - In queste giornate di bel tempo l'unico problema anche oggi, martedì 14 marzo 2017, rimane il vento che tirerà da nord verso sud-ovest. Una situazione che comunque non dovrebbe creare assolutamente dei problemi e dovrebbe essere gestita un po' ovunque con attenzione e senza preoccupazioni. Il cielo presenterà delle ombre soprattutto in Toscana e un po' sulle isole oltre al versante nord-est tra Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Le temperature minime le dovremo vedere nella prima mattinata su Aosta, Perugia, L'Aquila e Potenza. Situazione che però in ognuna di queste città porterà alla crescita della temperatura già nelle prime ore del pomeriggio. Per tutta la settimana è previsto un po' ovunque sole, non dovrebbero esserci dei problemi legati al maltempo e quindi nessuna pioggia o nevicata. Staremo a vedere se verranno confermate le previsioni del tempo dai fatti.

PREVISIONI METEO: ALTRA GIORNATA DI SOLE, ALLARME SICCITÀ AL NORD (OGGI, 14 MARZO 2017) - La settimana continua con un'altra giornata di sole che porta sicuramente la tranquillità della Primavera che sta arrivando, ma crea anche il dilagante problema della siccità al nord del nostro paese che non vede pioggia da un paio di settimane. Nella giornata di oggi, martedì 14 marzo 2017, il sole continuerà ad essere importante con le temperature che dovrebbero salire ancora. Si parte dalla prima mattina con il cielo che dovrebbe essere limpido un po' ovunque e dove non lo sarà vedremo comunque nubi con delle schiarite. Le temperature massime le vedremo nel pomeriggio quando il termometro segnerà diciotto gradi a Firenze, venti a Bolzano e poidiciassette a Catania, Trieste , Torino e Milano. Sicuramente ci saranno delle situazioni da analizzare legate all'escursione terminca perchè tra mattinata e pomeriggio saranno diverse le città dove si passerà da una temperatura bassa a una molto più alta.

© Riproduzione Riservata.