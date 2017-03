SAMSUNG GALAXY S8/ Info prezzo e caratteristiche: ecco la probabile data di lancio (ultime notizie)

SAMSUNG GALAXY S8, INFO PREZZO E CARATTERISTICHE: ECCO LA PROBABILE DATA DI LANCIO (OGGI, 14 MARZO 2017) - Le campagne pubblicitarie prima del lancio di un nuovo prodotto non sono mai state così "aggressive" come in questo caso: è il segnale che dal Samsung Galaxy S8 dobbiamo attenderci una vera e propria rivoluzione? Se lo augurano tutti gli affezionati all'azienda sudcoreana, che a breve lancerà sul mercato il risultato dei suoi ultimi sforzi in campo di smartphone. Partiamo col dire che sia il Samsung Galaxy S8 che la versione S8 Plus si caratterizzeranno per avere entrambe lo schermo curvo, ma a proposito di display a fare la differenza sarà soprattutto la risoluzione: 2960 x 2400 pixel che garantiranno immagini nitide anche per i più esigenti in termini di foto e video. Ma uno degli aspetti che negli ultimi anni sta assumendo maggiore rilevanza tra i potenziali acquirenti è quello relativo alla batteria: al momento, come riportato da sostariffe.it, sappiamo che nel modello da 5,8 pollici del Samsung Galaxy S8 vi sarà un modulo da 3000 mAh, e in quello da oltre 6 pollici si arriverà a 3500 mAh. Per quanto riguarda autonomia e prestazioni la sensazione è che saranno in linea con gli standard attuali: dunque una giornata intera di utilizzo anche abbastanza intenso e la chance di usufruire della ricarica rapida per limitare al massimo il periodo di ricarica elettrica. Tutto bellissimo: ma il prezzo? La brutta notizia è che le indiscrezioni parlano di un aumento generale rispetto al passato. La speranza che questi rumours si sbaglino svanirà ufficialmente tra il 21 e il 28 aprile: settimana indicata da fonti ben informate come settimana di arrivo nei negozi del nuovo Samsung Galaxy S8.

