SCONTRI ALLA SAPIENZA / Video, Fedeli e Gelmini all’Università: violenta protesta degli studenti

SCONTRI ALLA SAPIENZA, VIDEO: UNIVERSITÀ ROMA, PROTESTA STUDENTI AL CONVEGNO CON GELMINI E FEDELI - Altra giornata di scontri a Roma, questa volta all’Università La Sapienza dove pochi istanti fa un gruppo di studenti ha protestato in maniera piuttosto violenta prima del convegno organizzato e dal titolo «Dopo la riforma: università italiana, università europea?». Il convegno, organizzato e promosso dal ministero dell’Istruzione, vede la presenza sia dell’attuale titolare Miur Valeria Fedeli che l’ex ministro Maria Stella Gelmini, titolare dell’ultima riforma universitaria italiana. I fatti hanno visto prima una protesta pacifica anche se molto rumorosa fuori dai cancelli dell’Università romana e poi gli scontri con la polizia, e consueti tafferugli. Mentre nella facoltà di Lettere era in corso il convegno, gli studenti, giunti in corteo con striscioni e fumogeni, hanno chiesto di poter entrare. Bloccati dalle forze dell'ordine, hanno cercato di violare la barriera dando vita a brevi tafferugli. Gli studenti hanno intonato cori chiedendo "fuori i padroni dall'università" e lanciato uova contro le forze dell'ordine. A quel punto, gli studenti cui si sono aggiunti alcuni piccoli gruppi dei centri sociali, hanno tentato di entrare nell’ateneo da un ingresso secondario ma anche in quel caso sono stati bloccati dalle forze dell’ordine arrivate in massa per difendere la presenza del ministro Fedeli.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEGLI SCONTRI ALLA UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA

