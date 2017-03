TEMPESTA DI NEVE "STAR"/ Cos’è? Usa, allerta per 31 milioni di americani: voli cancellati e blackout

TEMPESTA DI NEVE "STAR" NEGLI USA COS'E': ALLERTA PER 31 MILIONI DI AMERICANI: VOLI CANCELLATI E BLACKOUT - Il servizio meteo l'ha ribattezzata Star, e la tempesta di neve che sta per paralizzare l'East Coast Usa non ha intenzione di deludere le aspettative confermandosi la "stella" di questo inverno. Gli esperti delle previsioni meteo hanno avvertito che ad essere interessati dall'allerta, a partire dalle prossime ore saranno addirittura 31 milioni di americani: come riportato da FlightAware.com, sono già 7.700 di cui 5.400 solo oggi, i voli cancellati in settimana, mentre le scuole sono rimaste chiuse a Boston, Philadelphia e New York. E a proposito della Grande Mela, dove perfino il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite è rimasto chiuso, anche il sindaco Bill De Blasio, consapevole che il manto bianco con cui si è risvegliata New York nelle prossime ore potrebbe superare il mezzo metro, ha messo in campo un dispiegamento di forze senza precedenti: con 2400 operai e 689 macchine spargisale per quella che il primo cittadino non ha esitato a definire come una "tremenda sfida". Le regioni più minacciate dalla tormenta di neve, come riporta La Stampa, saranno quelle di New York, New Jersey, Philadelphia, Baltimora, Washington Dc, Boston e del sud Connecticut: e non è un caso che in molte zone d'America sia scattata la consueta corsa ai supermercati per fare scorte di acqua e viveri. Star dovrebbe presentarsi al popolo statunitense con raffiche di vento che toccheranno i 90 km/h e con temperature che precipiteranno drasticamente: un biglietto da visita da vera super-Star...

