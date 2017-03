UOMO MORTO SOTTO IL TRENO/ Padova, ipotesi suicidio: circolazione bloccata (oggi, 14 marzo 2017)

UOMO MORTO SOTTO IL TRENO A PADOVA, CIRCOLAZIONE BLOCCATA: IPOTESI SUICIDIO (OGGI, 14 MARZO 2017) - Il corpo di un uomo morto sotto il treno è stato recuperato sui binari della ferrovia all'altezza di un passaggio a livello nel tratto tra Boara e Monselice in località Solesino, sulla Bologna-Padova in corrispondenza di Stanghella. A riportarlo è la versione online de Il Corriere del Veneto, sottolineando che la vittima è finita sotto il treno intorno alle 11:30 di questa mattina morendo sul colpo. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma secondo Il Gazzettino alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la vittima, un 35enne, scendere dalla sua macchina, una Polo rossa, in prossimità del passaggio a livello, e gettarsi sotto il treno in corsa. Nonostante i soccorsi per la vittima non c'è stato nulla da fare e adesso sui binari stanno lavorando gli uomini della Polfer per cercare di ricostruire gli attimi precedenti al decesso. Nel frattempo a subire delle importanti ripercussioni è soprattutto la circolazione ferroviaria: attualmente il flusso dei treni verso Padova risulta infatti bloccato, con disagi e ritardi che stanno interessando moltissimi passeggeri. Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.