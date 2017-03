USA MIGLIOR PAESE AL MONDO?/ Tutti ne sono convinti, ecco perchè

USA MIGLIOR PAESE AL MONDO? I NUMERI DEGLI STATI UNITI DICONO… - Avete mai pensato chi come voi digita delle domande su Google, cosa cerca davvero? Bene, Big G ha scoperto che uno dei temi ricorrenti è incredibilmente un “perché gli Stati Uniti sono il miglior Paese al mondo?”. Le domande sono poi cresciute dopo l’elezione di Donald Trump, vista da larga parte del mondo come un inasprimento e un peggioramento della vita degli americani, facendo scendere il “sogno americano”. Ma dove sta la verità? E soprattutto gli Usa sono ancora il miglior Paese al mondo? In questa retorica domanda di estrema complessità politica, sociale, economica, militare, religiosa e culturale, forse qualche numero potrebbe servire, come ha provato a fare oggi il Corriere della Sera volendo rispondere a questa strana “domanda” rilanciata anche da una delle scene cult della serie amata “The Newsroom”. Se si guarda l’ultima campagna elettorale americana, si scopre che solo Bernie Sanders ha osato criticare l’American Exceptionalism: «anche l’America avrebbe qualcosa da imparare dagli altri, soprattutto dagli europei: la sanità e l’istruzione universali e gratuite, per esempio». Proprio il disagio, la voglia di cambiare e quel minor senso patriottico ha portato alla clamorosa vittoria di un signore come Donald Trump che pone grossi dubbi sui prossimi anni di politica estera certamente, ma anche economica ed interna. Le cause della crisi che stanno facendo salire i “consensi” verso altre parti del mondo - ad oggi Canada e Australia sono paradossalmente già desiderate come mete dei cittadini mondiali - sono prono e non esauribili in un solo articolo, proviamo a dare qualche accenno.

Il Corriere riporta con il college Giuseppe Sarcina, inviato Usa, come la paura sia un punto chiave ormai in America: «la grandezza» degli Stati Uniti è minacciata da nemici interni o esterni. Gli immigrati, innanzitutto. L’ 8 luglio del 2015 un sondaggio del «Pew Center», il più autorevole istituto di ricerca sociologica, mostrava come per il 62% degli elettori repubblicani e, dato all’epoca sorprendente, per il 32% dei democratici i migranti fossero considerati «un peso»: predatori di lavoro, di assistenza, di case. Questo è il contesto materiale e psicologico in cui è maturata la candidatura di Donald Trump. In un certo senso si può dire che «il trumpismo» abbia preceduto Trump». I numeri dell’economia di certo spaventano in un altro verso, con la Cina emergente che ormai ha sostituito il ruolo da leader che era dell’America prima della crisi economica. Ma sono sopratutto le aspettative tradite in questi anni di “Bushismo” e “Obamismo” che non hanno migliorato l’America, non hanno sistemato i problemi gravi che affliggono il glorioso popolo discendente di Washington: chiedersi se gli Usa sono il miglior Paese del mondo forse ad oggi rischia di essere una domanda mal posta, sostituibile da altre due. Cosa sono gli Stati Uniti, davvero, oggi? E soprattutto, cosa si intende per un “Paese migliore”?

