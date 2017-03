VILLAGGI MUSULMANI IN FRANCIA/ I gruppi estremisti si radicano nelle periferie del Paese

VILLAGGI MUSULMANI IN FRANCIA: UN GRUPPO DI ESTREMISTI ISLAMICI VUOLE METTERE RADICI NELLE PERIFERIE DEL PAESE (OGGI 14 MARZO 2017) - La Francia è il paese con il più alto numero di musulmani d'Europa e l'islam radicale pare si stia propagando anche nelle varie province francesi, non solo a Parigi. Il primo servizio a parlare di questa nuova realtà è stato curato da 'France Info', secondo cui in Francia nascono sempre più moschee e le chiese vengono man mano demolite o convertite per un utilizzo più laico. A Chateauneuf-sur-Cher, una cittadina francese di 1500 abitanti, vive un gruppo di musulmani radicali che ha scritto un libro invitando tutti i fedeli di Francia ad abbandonare le città per trasferirsi nella campagna profonda e creare dei veri e propri 'villaggi musulmani'. C'è stata anche la richiesta al Comune per un'entrata ed un'uscita speciale a scuola per le donne musulmane, in modo da non essere in contatto con gli altri genitori. In altre province i genitori si rifiutano di mandare i propri bambini a scuola e preferiscono ad allevare i figli seguendo i precetti della sharia. Il New York Times si è accorto di questa nuova realtà in Francia ed ha parlato di 'declino delle città di provincia' che sono svuotate, degradate e con una profonda crisi d'identità.

