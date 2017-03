ANTONELLA LETTIERI / Cirò Marina: le immagini di una delle tre persone indagate (Pomeriggio 5, 15 marzo)

ANTONELLA LETTIERI, CIRÒ MARINA: A POMERIGGIO 5 LE IMMAGINI DI UNO DEGLI INDAGATI (OGGI, 15 MARZO 2017) - Il giallo di Antonella Lettieri, la 42enne di Cirò Marina uccisa lo scorso 8 marzo nella sua abitazione sarà affrontato anche oggi dalla trasmissione Pomeriggio 5. Le indagini proseguono serratissime e presto l'assassino (o gli assassini) della commessa potrebbe finalmente avere un nome ed un volto. Al momento la famiglia e gli amici di Antonella chiedono che venga fatta luce sull'omicidio della donna, massacrata in modo feroce. Il movente potrebbe avere a che fare con la pista passionale, eppure gli inquirenti non abbandonano alcuna ipotesi. Da giorni, tuttavia, sarebbe ormai crollata la tesi della rapina finita in tragedia né il delitto sarebbe legato a motivi economici. Tre ad oggi le persone indagate a piede libero (come atto dovuto) nell'ambito dell'intricata vicenda calabrese: una coppia ed un presunto spasimante della vittima. Intanto, nonostante non siano ancora terminati del tutto gli esami medico legali sul cadavere della 42enne, così come le analisi dei Ris relative ai reperti prelevati sulla scena del crimine, tutto porterebbe a far credere che Antonella Lettieri sia stata aggredita con due armi: una dotata di una lama, l'altra caratterizzata da un oggetto contundente. E' anche probabile che la vittima conoscesse molto bene il suo assassino. Sul luogo del delitto, inoltre, sarebbe stata rinvenuta una ciocca di capelli e non si esclude che possa appartenere proprio al killer della 42enne. Antonella Lettieri, infatti, avrebbe tentato con tutte le sue forze di difendersi, graffiando il suo aggressore. Nel corso di Pomeriggio 5, oggi saranno forniti nuovi aggiornamenti sull'intricato caso in merito al quale, già nella giornata di ieri si credeva di essere ormai giunti ad una imminente svolta. La padrona di casa ha annunciato le immagini di uno dei tre indagati e che saranno trasmesse nel corso della puntata. Non solo: durante Pomeriggio 5 saranno trasmesse anche le foto dell’interno dell’abitazione dove gli assassini hanno simulato una rapina.

