Autostrade/ Bollettino traffico e viabilità: code su A22 e A11 (ultime notizie, oggi 15 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 15 MARZO 2017). CODE SU VARI TRATTI - Per quanto riguarda la viabilità e il traffico sulle nostre autostrade stamattina Autostrade per l'Italia segnala rallentamenti per traffico su alcuni tratti autostradali. Per gli automobilisti in viaggio in queste ore sono indicate queste situazioni in cui si possono verificare disagi: sull'A22 Brennero-Modena (Km 256.7 - direzione: Brennero) coda di 4 km tra Mantova sud e Mantova Nord per incidente con automezzi pesanti, sull'A22 Brennero-Modena (Km 256.7 - direzione: Modena) coda di 4 km tra Nogarole Rocca e Mantova Nord per lavori, sull'A22 Brennero-Modena (Km 243 - direzione: Modena) coda di 2 km tra Nodo A22/A4 Torino-Trieste e Nogarole Rocca per lavori, sull' A11 Firenze-Pisa nord (Km 27.4 - direzione: Pisa) traffico rallentato tra Prato Ovest e Pistoia per traffico intenso. Per tutti coloro che devono partire il consiglio è anche quello di verificare le previsioni meteo per evitare possibili disagi durante il viaggio.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 15 MARZO 2017). CHIUSURA ENTRATA TANGENZIALE BOLOGNA - Autostrade per l’Italia segnala che, sulla Tangenziale di Bologna, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 dei giorni di oggi mercoledì 15, domani giovedì 16 e dopodomani venerdì 17 marzo, sarà chiusa l’entrata dello svincolo n. 4 bis “Aeroporto”, verso San Lazzaro, per lavori di manutenzione. In alternativa agli automobilisti in viaggio è consigliato l'utilizzo dell’entrata dello svincolo n. 4 Via del Triumvirato. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.

