CAMORRA / Corruzione Casalesi, 69 arresti tra politici e imprenditori: in manette consigliere Campania

CAMORRA, CORRUZIONE E APPALTI CASALESI: 69 ARRESTI TRA POLITICI E IMPRENDITORI (OGGI 15 MARZO 2017) - La Camorra torna a far tremare politica e Regione Campania: questa mattina una maxioperazione della Guardia di Finanza ha messo in manette 69 politici, imprenditori e piccoli consulenti finito nel giro di corruzione del Clan Zagaria, una fazione importante dei Casalesi. La sorpresa arriva dopo mesi di indagini e far rumore sono di nuovo i politici implicati e accusati di corruzione e tangenti ricevuti per appalti destinati a società vicine proprio ai camorristi dei Casalesi. I reati contestati a vario titolo sono di corruzione, turbativa d'asta e concorso esterno in associazione mafiosa; un’indagine condotta da cinque pm in pool della Dda ((Maresca, Giordano, Landolfi, Sanseverino, e D'Alessio) è stata coordinata dal procuratore Borrelli, coinvolgendo Guardia di Finanza e Polizia Tributaria in simbiosi. Non solo politica però nelle figure messe sotto ferme, ma anche tanta società civile; amministratori locali, funzionari pubblici, professori universitari, commercialisti, ingegneri e "faccendieri", i quali sono accusati, come detto a differente titolo, di corruzione ed altre gravi irregolarità nelle gare di appalto pubblico realizzate in varie province campane.

CAMORRA, CORRUZIONE E APPALTI CASALESI: IN MANETTE SINDACO DI AVERSA E CONSIGLIERE CAMPANIA (OGGI 15 MARZO 2017) - Al centro della maxi operazione contro la Camorra a Napoli e in Campania, stando alle prime ricostruzioni de La Repubblica, è Guglielmo La Regina, il professionista giá coinvolto lo scorso anno nello scandalo sulla ricostruzione di Palazzo Teti Maffuccini (costato una indagine a carico dell'ex presidente regionale Pd Stefano Graziano poi completamente prosciolto). «La Regina, legale rappresentante dell’Archicons s.r.l., con altri due imprenditori dell’area di Casal di Principe, e insieme con Alessandro Zagaria, ritenuto un referente un soggetto che ricorreva come intermediario in tante stazioni appaltanti, nonché personaggio vicino al clan dei casalesi, (gruppo dell'omonimo padrino Zagaria), è ritenuto l'uomo che aveva rapporti con funzionari e politici e che veicolava accordi e dazioni corruttive», riportano i colleghi della cronaca di Repubblica. Tra gli arrestati “eccellenti” troviamo il consigliere regionale della Campania Pasquale Sommese (Ncd), ex assessore al Turismo della Regione Campania. Sommese è ritenuto dagli inquirenti colui che garantiva l'erogazione dei fondi regionali. Arrestato anche il sindaco di Aversa (Caserta) Enrico De Cristofaro.

