ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: numeri vincenti e i premi distribuiti (15 marzo conc 210/2017)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017, CONCORSO 210/2017. NUMERI VINCENTI - Ci siamo: si è tenuta poco fa l'estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto, quindi è arrivato il momento di controllare i numeri vincenti. Potrebbero corrispondere a quelli della vostra ricevuta ed essere, quindi, quelli in grado di regalarvi una clamorosa vincita. Nessuno ha indovinato la combinazione fortunata, quindi non è stato realizzato alcun 6 oggi, ma le quote relative alle altre categorie sono molto interessanti. Pensiamo, ad esempio, alle 16 giocate che trionfano per il 5: i fortunati vincitori in tal caso incasseranno 1.298,61 euro. Una somma decisamente meno ricca rispetto a quella che sarebbe stata destinata al 6, ma comunque utile per sistemare conti in sospeso o realizzare progetti meno costosi. Sono state 454, invece, le vincite per quanto riguarda il 5: ognuna da 110,37 euro. Chi ha realizzato il 3 - e le giocate fortunate in questo caso sono 5.188 - metterà le mani su 42,99 euro. Chi, invece, ha indovinato solo due numeri vincenti dell'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto deve accontentarsi di 10,42 euro: in quest'ultimo caso le vincite sono state 30.425. Per verificare i numeri vincenti non dovete fare altro che scorrere in fondo alla pagina.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017, CONCORSO 210/2017 - Riecco SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto: oggi, mercoledì 15 marzo 2017, si terrà una nuova estrazione del gioco che mette in palio il montepremi in un'unica serata. Giocare è semplice: basta scegliere almeno 12 numeri su 90 e sperare che corrispondano a quelli della combinazione vincente che verrà estratta stasera. Per vincere, però, non è indispensabile indovinare tutti i numeri vincenti, perché le possibilità di successo sono molteplici: di sicuro fare il 6 è il sogno di tutti gli appassionati di SiVinceTutto, ma si può ottenere una bella somma anche azzeccando 5, 4, 3 o anche solo 2 numeri tra quelli vincenti. Insieme alle possibilità di vittoria crescono le speranze dei giocatori di questo concorso speciale del Superenalotto, ma anche le nostre di avere tra i nostri lettori qualche fortunato vincitore. L'appuntamento con l'estrazione di oggi è vicino, ma non abbiate fretta, perché qui potete attingere le informazioni necessarie per partecipare al concorso di questo mercoledì. Ad esempio, potreste avere fiducia nella vostra giocata al punto tale da pensare di "abbonarla": potete ripeterla per un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 concorsi di fila. Magari tra un tentativo e l'altro la dea bendata potrebbe finalmente farsi viva! Noi siamo così fiduciosi nelle vostre possibilità di successo che vi ricordiamo la tempistica post vittoria: avrete 90 giorni solari a disposizione per presentare la ricevuta fortunata, a partire ovviamente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Se lasciate però trascorrere 60 giorni, potrete poi recarvi solo negli uffici Sisal di Milano e Roma per incassare la vincita. Discorsi prematuri per gli scaramantici? Forse, ma noi non vogliamo lasciarvi impreparati in questa giornata così importante. E, infatti, vi ricordiamo anche come viene ripartito il montepremi di SiVinceTutto Superenalotto, visto che le percentuali cambiano in base alla categoria di vincita. Al 6, ad esempio, spetta il 40,27% del montepremi, al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Nel caso in cui non venga, però, realizzato il 6, al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Ci siamo quasi per l'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto, ma non possiamo far partire il countdown prima di ricapitolare quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti dell'estrazione del concorso numero 209 sono stati 37-47-59-71-73-75 ed è stato realizzato l'ambitissimo 6. Stasera, però, la storia potrebbe ripetersi e tra di voi potrebbe esserci il fortunato pronto a scriverla. E allora buona fortuna!

QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI, MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017 CONCORSO 210/2017 (dalle 20:20)





LA COMBINAZIONE VINCENTE:

11-31-43-70-86-88



(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

