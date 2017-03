GENITORI TIFOSI/ Litigano sugli spalti, i bambini in lacrime smettono di giocare

Sfida di calcio a Sestri Levante in Liguria tra due squadrate di bambini di 11 e 12 anni, si legge oggi sul quotidiano Il secolo XIX, campionato Esordienti 2005. Una partita come quelle che si vedono tutte le domeniche sui campetti di calcio. Ma anche in questo caso, anzi peggio del solito, si ripete quanto accade spesso. Mentre i bambini stanno giocando, scoppia una rissa a insulti pesanti sugli spalti. Sono i genitori dei bambini. Non solo c'è un padre che insulta anche uno dei bambini della squadra avversaria, quasi scoppia una rissa sugli spalti. E' l'ennesima dimostrazione che a tanti genitori non interessa che i propri figli godano di un momento di sport, di convivenza, di gioco, ma solo che il proprio figlio sia meglio degli altri, che vinca, per poi vantarsi della vittoria. L'allenatore di una delle due squadre, la Lavagnese, a quel punto ferma il gioco, qualche bambino sta piangendo. Li fanno sedere tutti in panchina con le spalle rivolte al pubblico: "I genitori non possono e non devono scaricare le loro frustrazioni su un campo da calcio, davanti ai propri figli. Il calcio è dei bambini" dice l'allenatore. Non solo, i due allenatori invitano i bambini a indossare gli uni le maglie dell'altra squadra, per mostrare ai genitori che loro non sono lì per litigare: "Quello che è successo deve fare riflettere. Sono deluso. Cosa stiamo insegnando ai nostri figli? Avrei voluto ritirare la squadra ma così avrebbero vinto i (non) tifosi" dice l'altro genitore. E i bambini sono tornati a giocare, divertendosi ancora di più.

