IL PARRUCCHINO DEL FUTURO/ Video, niente più calvizie: resiste all'acqua e rimane incollato per settimane

IL PARRUCCHINO DEL FUTURO, VIDEO: NIENTE PIÙ CALVIZIE E BOOM DI ORDINI ONLINE - Il parrucchino del futuro è una delle innovazioni più interessanti nel mondo delle persone affette da calvizia. Si chiama Quiff & Co e ha la particolarità di resistere anche all'acqua e di rimanere incollato anche per alcune settimane. Subito dopo la sua uscita è stato subito un boom di vendite con tantissimi acquisti anche perchè i video sparsi sulla rete e poi divenuti virali sono davvero molto convincenti. Staremo a vedere se il successo durerà nel tempo e come si comporteranno i clienti che sicuramente saranno importanti per il passaparola che renderà questa soluzione importante oppure deludente. Al momento le risposte del mercato sono più che positive e c'è la sensazione di trovarci di fronte a un progetto che potrebbe portare ad evitare la sofferenza della calvizia a tutte quelle persone che non tollerano di aver perso una bella chioma fluente sopra la testa.

