INCIDENTE STRADALE/ Torino, investita su strisce pedonali: gravissima 17enne (Ultime notizie oggi, 15 marzo)

INCIDENTE STRADALE TORINO: GRAVISSIMA 17ENNE INVESTITA SU STRISCE PEDONALI (ULTIME NOTIZIE OGGI 15 MARZO 2017) - Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina a Torino. Secondo quanto riportato da Cronaca Torino, l'incidente si è verificato in corso Unione Sovietica: una ragazza è stata investita sulle strisce pedonali e le sue condizioni di salute sono gravissime. L'incidente stradale è avvenuto nei pressi del piazzale Gabriele da Gorizia. In base a una prima ricostruzione di quanto accaduto una ragazza di 17 anni stava attraversando il corso, nel controviale verso via Giordano Bruno, con tutta probabilità sulle strisce pedonali, quando è stata investita e sbalzata di alcuni metri da una moto che stava percorrendo il corso in direzione esterna alla città. Anche il motociclista è caduto in seguito all'incidente stradale e sia lui che la ragazza sono stati trasportati al Pronto Soccorso: l'uomo al Mauriziano in codice verde mentre la ragazza all’Ospedale C.T.O. di Torino in codice rosso. Sul luogo dell'incidente stradale è intervenuta la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale di Torino: gli agenti stanno cercando testimoni grazie ai quali poter ricostruire l'esatta dinamica di questo incidente stradale.

