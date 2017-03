LADRO UCCISO A LODI, AUTOPSIA CONCLUSA: LO SPARO A DISTANZA RAVVICINATA (ULTIME NOTIZIE OGGI 15 MARZO 2017) - L'esito dell'autopsia ha potuto chiarire qualche particolare in più in merito alla morte del ladro ucciso a Casaletto Lodigiano, in provincia di Lodi, mentre stava rubando in un'osteria. Sorpreso dal titolare Mario Cattaneo, quest'ultimo avrebbe imbracciato il fucile e scaricato i colpi sul 33enne di origini romene. Secondo gli investigatori, ci potrebbero essere tuttavia dei punti da chiarire nella dichiarazione del gestore del locale, riguardo alle dinamiche del tentativo di furto subito. Secondo il Procuratore Capo della cittadina, Domenico Chiaro, si tratterebbe infatti di "contraddizioni", come sottolineato a La Repubblica. In seguito alla vicecnda, Mario Cattaneo è inoltre intervenuto nella puntata di Porta a Porta, aggiungendo un particolare alla propria dichiarazione. La notte del furto, il figlio lo avrebbe aiutato a contrastare il gruppo di malviventi e soprattutto da uno che cercava di rubargli il fucile. Uno dei punti che gli inquirenti vorranno chiarire è proprio questo, oltre ai due spari che alcuni testimoni avrebbero sentito quella notte e che risultano diversi da quell'unico colpo di fucile di cui ha parlato il ristoratore nella sua deposizione. La vicenda, come si poteva immaginare, sta interessando anche i partiti politici, che in questi giorni si sono schierati a favore o contro l'intervento armato di Cattaneo. La Lega Nord in particolare si è schierata dalla parte dell'esercente, dato che "la difesa è sempre legittima", ha sottolineato il governatore Roberto Maroni della Regione Lombardia, "se uno difende se stesso, le sue cose e i suoi familiari da uno che entra e fa violenza e viene indagato per omicidio volontario, siamo in un mondo al contrario".

© Riproduzione Riservata.