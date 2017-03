LETTERA AL FIGLIO GAY/ Diseredato dalla madre religiosa, “ti voglio bene ma non accetto il tuo matrimonio”

LETTERA AL FIGLIO GAY, MADRE MOLTO RELIGIOSA: “TI VOGLIO BENE MA IL TUO MATRIMONIO NON POSSIAMO ACCETTARLO” - Il matrimonio del proprio figlio è uno degli eventi più amati dalle mamme di tutto il mondo (e di tutta la storia): ma nel caso in questione c’è un problema piuttosto ingombrante per questa madre inglese molto religiosa. il figlio è gay e ha appena annunciato ai genitori del suo matrimonio con il futuro… marito. Avviene tutto nell’ultima puntata del programma legato al mondo LGBT, “Bride and Prejudice” quando Chris racconta al pubblico di come i propri genitori non hanno accettato la sua omosessualità per i loro valori religioso molto convinti: il giorno del matrimonio, invece che presentarsi alla cerimonia civile, la madre ha deciso di inviare un video messaggio al figlio, tradotto e pubblicato in forma di lettera sul sito Gay.it. «Ciao Chris, qui è la mamma a parlare, perché papà ha trova questa cosa troppo fastidiosa. Tu starai male, ma noi stiamo peggio. Mi dispiace se pensi che io non ti abbia amato quando eri ragazzino, io in quel periodo ero orgogliosa di te e ti sentivo molto vicino. Questo fino ai tuoi 20-21 anni, quando ci hai detto che stavi per cominciare a vivere una vita omosessuale. Abbiamo cercato di rimanere nella tua vita più che potevamo, considerando le nostre fortiopinioni sull’argomento, ma è andata così», scrive la madre in seria difficoltà emotiva nel dire tutte queste cose al figlio che comunque ama.

«Capisco che ci saranno molte persone che penseranno che siamo vecchio stile o chiusi, ma i nostri valori sono qualcosa che noi apprezziamo e teniamo cari. Siamo sicuri della nostra visione e sappiamo anche che ciò non ti farà stare bene, vorresti che ti accettassimo, ma Chris: non possiamo. Troviamo davvero difficile da accettare il fatto che tu voglia sposarti. Il matrimonio è sacro ed è tra uomo e donna, mi spiace ma noi non possiamo far parte di questa cosa e della tua vita. Questa parte della tua vita non è compatibile con la nostra, ma tu adesso scegli di vivere come vuoi. In ogni caso ti vogliamo bene e speriamo che tu starai bene». Una decisione dura, difficile e assolutamente controversa. E a noi tutto questo cosa racconta? Il caso è troppo personale sempre, quando avvengono fatti del genere; resta però un possibile anche se flebilissimo confine tra due modalità di affrontarli. Il rimanere alla fine fedeli alle proprie convinzioni, sia da un lato - quello dei genitori - che dall’altro - quello dei figli omosessuali in questo caso - oppure partire dal dramma (perché di dramma si parla quando un figlio o un padre vivono una convinzione e una vita completamente diversa e opposta alla propria) perché possa essere un’occasione, magari difficile e complessa, di incontro e abbraccio. Resta un tema delicatissimo che ovviamente ognuno di noi è chiamato a dirimere direttamente con la propria vita e la propria coscienza.

