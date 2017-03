MARCO BARBA, EX PENTITO INCASTRATO DALLA FIGLIA: "MI HA COSTRETTO A SCIOGLIERLO NELL'ACIDO" (15 MARZO 2017) - Decisiva la testimonianza della figlia di Marco Barba, ex pentito accusato da Rosalba di aver ucciso e occultato il corpo di un uomo alla fine dello scorso gennaio. Si tratta del 41enne di origine marocchina Khalid Lagraidi, il cui corpo è stato ritrovato proprio grazie alla segnalazione della testimone. In aula, Rosalba Barba ha ripercorso i fatti svolti quel giorno, quando insieme al padre aveva raggiunto Lecce per prelevare la vittima e dirigersi in seguito verso Gallipoli. La ragazza sta guidando l'auto, quando Marco Barba le dice di accostare in un'area vicina al cimitero. I due uomini si allontanano di qualche metro, dove poi l'uomo mostrerà il corpo di Khalid alla figlia Barbara. In quell'occasione, ha rivelato la giovane, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il padre avrebbe rivelato di aver ucciso il 41enne perché "gli aveva rubato un pezzo di fumo. Poi mi costrinse ad aiutarlo a disfarsi del corpo". Per eliminare ogni traccia, Marco Barba usò dell'acido che aveva portato con sé ed in cui sciolse il corpo della vittima, lasciandolo nelle campagne di Gallipoli.

© Riproduzione Riservata.