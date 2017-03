MENINGITE/ Milano, ricoverata 17enne: condizioni gravi ma stabili (Ultime notizie oggi 15 marzo 2017)

MENINGITE A SARONNO: NUOVO CASO, RICOVERATA RAGAZZA DI 17 ANNI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 MARZO 2017) - Un nuovo caso di meningite si è verificato nelle ultime ore a Saronno, in provincia di Varese. Una ragazza comasca di 17 anni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, è stata ricoverata ieri all'ospedale della cittadina: la giovane è affetta da meningite meningococcica. A confermare il caso di meningite è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera che ha precisato che le condizioni della ragazza sono gravi ma stabili: non si sono infatti presentate complicanze nelle ultime 24 ore. Dopo il ricovero della ragazza è scattata la profilassi. Gallera ha spiegato che "la profilassi con somministrazione di antibiotico è già stata effettuata, come prevedono le linee guida, nella stretta cerchia di familiari e amici, in totale una ventina di persone. La profilassi è stata attivata solo per i contatti stretti dal momento che la ragazza ricoverata a Saronno risulta assente da scuola dal 27 febbraio scorso". L'assessore ha aggiunto che "secondo le linee guida internazionali, infatti, la profilassi è prevista solo per le persone venute a stretto contatto nei 10 giorni prima dell'inizio dei sintomi, che nel caso della ragazza in questione si sono manifestati il 13 marzo".

MENINGITE A SARONNO: NUOVO CASO, RICOVERATA RAGAZZA DI 17 ANNI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 MARZO 2017): LA PROFILASSI - Per i contatti scolastici stretti della ragazza colpita da meningite, come riferito sempre dall'assessore Gallera e riportato dal quotidiano Il Giorno, "Ats Insubria non attiva la profilassi ma mette a disposizione uno sportello telefonico (numero verde 800769622 attivo dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì), per segnalare eventuali contatti avvenuti in ambito extra scolastico nel periodo indicato. Sono stati informati come di consueto i medici e i pediatri di famiglia per una capillare sorveglianza sul territorio". Si tratta di ragazzi "per i quali è già previsto il richiamo gratuito con il vaccino quadrivalente contro il meningococco", sottolinea l'assessore. Attraverso l'Ats saranno quindi contattati i dirigenti scolastici e, come anche in altri casi simili, sarà offerta agli studenti della scuola frequentata dalla ragazza "la possibilità di effettuare il vaccino in ambulatori dedicati a partire dalla prossima settimana".

