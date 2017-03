Previsioni meteo/ Tempo stabile, temperature sopra la media: piogge solo al Sud (oggi, 15 marzo 2017)

PREVISIONI METEO: TEMPO STABILE, PIOGGE SOLO AL SUD (OGGI, 15 MARZO 2017) - Prevale un clima stabile oggi sul nostro paese secondo le previsioni meteo. L'ultimo bollettino di Meteo.it segnala infatti che sull'Italia il tempo sarà buono e solo al Sud sono previste piogge. La giornata di oggi nelle regioni meridionali sarà infatti caratterizzata da alternanza tra sole e nuvole con isolati scrosci di pioggia più probabili al mattino su Molise e Irpinia: nella seconda parte della giornata i rovesci sono invece attesi su Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel resto del regioni il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso, con il passaggio di qualche annuvolamento nel pomeriggio sulle regioni settentrionali. Per quanto riguarda le temperature le massime sono indicate in lieve calo su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. I venti saranno da deboli a moderati settentrionali al Sud e in Sicilia. Per tutti coloro che devono mettersi in viaggio sulle autostrade il consiglio è di verificare anche le condizioni del traffico per evitare possibili disagi.

PREVISIONI METEO: TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA STAGIONALE (OGGI, 15 MARZO 2017) - Le previsioni meteo indicano che fino al 20 marzo il tempo sarà stabile sul nostro paese e temperature saranno sopra le medie stagionali. L'ultimo bollettino di Meteo.it segnala che, ad eccezione del Sud, dove non mancheranno oggi nuvole e isolati scrosci di pioggia, il tempo sarà sempre bello, stabile e caratterizzato da temperature superiori alle medie stagionali grazie alla presenza dell’alta pressione. Per il consolidarsi dell’alta pressione nella seconda parte della settimana e almeno fino all’equinozio di primavera, cioè fino al 20 marzo, il clima sul nostro Paese resterà in generale bello e stabile: non sono quindi previste precipitazioni di rilievo soprattutto al Nord. Le temperature faranno registrare ovunque valori sopra la media stagionale, in modo più sensibile nelle regioni centro-settentrionali: qui, a partire da questo weekend, si potrebbero anche superare i 20 gradi, cioè valori tipici della prima metà di maggio.

© Riproduzione Riservata.