STUPRI & SEDUTE SPIRITICHE/ Torino, centinaia di filmati delle vittime: struttura e i riti del gruppo

STUPRI NELLE SEDUTE SPIRITICHE, CENTINAIA DI FILMATI PER RICATTARE LE VITTIME: LA STRUTTURA DEL GRUPPO E I “RITI” CONTRO IL MALOCCHIO - Sarebbero circa mille i filmati delle “sedute spiritiche” organizzate da un ex prof santone di Torino che, con la scusa di togliere il malocchio, stuprava insieme ad altre persone delle vittime ignare che si erano rivolte a lui per essere “purificate”. I video in questione venivano poi usati per ricattare le persone abusate, che sarebbero circa un centinaio. Dopo i tre arresti emergono nuovi dettagli sull’inchiesta che sta sconvolgendo il capoluogo piemontese. Oltre ai ricatti ci sarebbero state anche delle estorsioni e secondo quanto spiegato i dirigenti della Squadra mobile Marco Martino e Fulvia Morsaniga e riportato dal Corriete.it, nel gruppo ognuno ricopriva un ruolo: “C’erano i maestri, gli apostoli, le vestali, i catalizzatori e le ancelle”. Tra queste ci sarebbe anche la madre del fidanzato della ragazza che ha avuto la forza di denunciare per prima queste violenze e che sarebbe stata offerta al santone come una sorta di “ius prime noctis”. Il quadro che emerge è sconvolgente tra sesso, violenze, stupri, incesti e psicofarmaci. Nei video ora all’esame delle forze dell’ordine si sente il “santone” Paolo Meraglia esprimersi così: “Per il potere di questi angeli io indosso questa potente missione e grazie ad esi porterò al successo le cose che ardo dal desiderio di compiere”.

© Riproduzione Riservata.