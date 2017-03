Sindrome di down/ Video: Melanie Ségard, la 21enne che presenta il Meteo in Tv: "Un sogno"

MELANIE SÉGARD, VIDEO: SINDROME DI DOWN, LA 21ENNE PRESENTA IL METEO IN TV. "UN SOGNO" (15 MARZO 2017) - Serata di successo per Melanie Ségard, la ragazza down di 21 anni che ha annunciato tramite una campagna su Facebook che avrebbe diretto il Meteo sull'emittente France 2. Un'iniziativa pubblica per sensibilizzare l'opinione dei cittadini e dare una visibilità positiva a chi è affetto dalla malattia. Melanie Ségard ha quindi realizzato il suo sogno, grazie al suo intervento in diretta di ieri sera, subito dopo la trasmissione di Davi Pujadas. Nella sua missione ha inoltre potuto contare sul sostegno della giornalista Anais Baydemir, specializzata in meteorologia. Tre giorni di fuoco per la giovane presentatrice, sottolinea il giornale francese online L'Express, che si è impegnata duramente per poter affrontare questa nuova sfida. Il suo intervento televisivo ha riscosso un forte gradimento da parte del pubbico social, che hanno sostenuto Melanie con 100 mila like per la sua campagna Facebook "Melanie può farlo". Diverse emittenti si erano proposte di aderire all'iniziativa della 21enne, ma l'Unapei, l'Unione Nazionale delle Associazoni di genitori e amici con disabilità mentale, ha preferito concentrarsi su un'unica esperienza con France 2. Clicca qui per vedere il video di Melanie Ségard a France 2.

