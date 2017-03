Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.0M in Grecia (15 marzo 2017, ora 1:21)

INGV, TERREMOTO OGGI ALL'ESTERO E METEO: SCOSSA DI 3.0M IN GRECIA (15 MARZO 2017) - Importante terremoto localizzato in Grecia, nel settore Sud, alle 00:33 e pari a 3.0M. L'epicentro è stato individuato a latitudine 37.03 e longitudine 23.79, ipocentro a 100 km di profondità. Alle 22:48 è stata colpita invece l'isola Offsore di Tarapaca, in Cile, pari a 3.1M. L'epicentro è stato individuato dal sismografo a latitudine 19.84 e longitudine 70.80, ipocentro a 4 km di profondità. Per questo riguarda l'Italia, individuato sisma di 2.2M in provincia di Isernia alle 22:27, epicentro a latitudine 41.56 e longitudine 14.04. Ipocentro a 8 km di profondità. Interessate Filignano, Scapoli, Pozzilli, Montaquila, Colli a Volturno, Viticuso, Rocchetta a Volturno, Acquafondata, Conca Casale, Venafro, Fornelli, Castel San Vincenzo e Macchia d'Isernia entro un raggio di 10 km dall'epicentro.

INGV, TERREMOTO OGGI ALL'ESTERO E METEO: VENTO E PIOGGIA AL SUD E SICILIA (15 MARZO 2017) - Previsto tempo stabile nel Centro Nord Italia, come rimarrà fino al prossimo 20 marzo. In queste ore, un vento freddo potrebbe attraversare le regioni meridionali, non tale da compromettere la stabilità delle prossime ore. Assenza di precipitazioni e clima con siccità soprattutto al Nord, con temperature oltre i 20 gradi, a partire da questo week end. Cielo nuvoloso al Sud ed in Sicilia, dove potrebbero verificarsi lievi piogge o rovesci. Le previsioni metereologiche di Meteo.it parlano di un maltempo localizzato alle ore del mattino, con concentrazioni su Irpinia e Molise e nel pomeriggio su Sicilia, Calabria e Basilicata. Le minime saranno in leggero rialzo con massime leggermente più basse del previsto in Molise e in Abruzzo. Vento previsto in Sicilia e nel Sud da debole a moderato.

