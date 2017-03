UDITO A RISCHIO/ Troppi scoppi di palloncini: i bambini subiscono danni alle feste, ma ora…

CUFFIE ANTI SCOPPIO PALLONCINI: PRESTO OBBLIGATORIE ALLE FESTE PER BAMBINI? (OGGI, 15 MARZO 2017) - Cuffie anti scoppio dei palloncini per salvare l'udito dei bambini durante le feste? Potrebbe scattare l'obbligo visti i dati di uno studio condotto sul rumore provocato dallo scoppio dei palloncini. Spesso infatti durante gli incontri organizzati per i più piccoli in occasione di compleanni e ricorrenze varie si usano anche i palloncini per intrattenere i bambini: per farli giocare o per decorare il luogo scelto per la festa. E di solito alla fine i palloncini finiscono per esplodere, vengono scoppiati oppure in qualche caso scoppiano da soli perché magari sono stati gonfiati troppo. Si scopre però che il rumore dello scoppio di un palloncino è molto elevato e potrebbe minacciare i timpani dei bimbi. A questo risultato, come riporta il quotidiano online West, è arrivato uno studio dell’Università di Alberta, in Canada, che ha testato in laboratorio la misura del suono provocato dall’esplosione dei palloncini. Lo scoppio di un palloncino produce 168 decibel ed è più elevato di quello dello sparo di un fucile da caccia calibro 12 (165 decibel), di un tuono (120 decibel) o ancora di un petardo (140 decibel). I ricercatori invitano quindi i genitori a fare attenzione durante le feste di compleanno e simili perché i bambini sono più sensibili degli adulti e questi rumori potrebbero provocare gravi danni o addirittura portare alla sordità.

