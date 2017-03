Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Referendum sui voucher. Indagato Fillon (15 marzo 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). INDAGATO FILLON, CANDIDATO PER IL CENTRODESTRA ALLE PRESIDENZIALI FRANCESI - Francois Fillon leader del partito di centrodestra francese, risulta essere indagato per "appropriazione indebita". La messa in stato d'accusa resa nota stamani da indiscrezioni giornalistiche, è stata confermata dal portavoce dello stesso Fillon. Il politico del paese transalpino è rimasto invischiato nell'indagine conosciuta come "Penelopegate", un indagine che vede al centro le retribuzioni della moglie del leader politico. Il sospetto degli inquirenti è che Fillon abbia fatto guadagnare, con incarichi fittizi, grosse somme di denaro ai suoi familiari. A quanto risulta quello che dovrebbe essere il futuro presidente francese, è stato già sentito dai magistrati, che non solo hanno confermato le accuse ma hanno altresì aggiunto ai capi d'imputazione anche il reato di "sottrazione di beni sociali".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). STUPRI DI GRUPPO A TORINO - Stuprata per almeno 2 anni da uno pseudo santone, che aveva il "potere" di liberare dalle negatività, questa la storia di una giovane ragazza di 17 anni che è stata violentata ripetutamente all'interno di una mansarda al centro di Torino. A finire in manette quest'oggi il "santone", Paolo Meraglia 69 anni, e due suoi complici, Biagino Viotti un pensionato di 73 anni proprietario della mansarda, e un giovane di 19 anni di cui non sono state rese note le generalità. L'indagine portata a termine dagli uomini della squadra mobile del capoluogo piemontese, hanno permesso di accertare che le violenze in alcuni casi erano dei veri e propri riti satanici, spesso di gruppo, che dovevano avere il compito di liberare alcune persone dalle negatività accumulate. durante la conferenza stampa in seguito all'arresto, gli inquirenti hanno sottolineato che l'indagine è ancora in corso di svolgimento.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SI VOTERÀ IL 28 MAGGIO PER IL REFERENDUM SUI VOUCHER - Si terrà il prossimo 28 maggio il referendum sui cosiddetti Voucher, lo strumento alternativo di pagamento per i piccoli lavori non continuativi. La data è stata scelta quest'oggi dal consiglio dei ministri, ed è stata immediatamente contestata dalla Cgil, organizzazione sindacale che si era fatta promotrice dell'iniziativa. Per Susanna Camusso, leader dei sindacati la scelta poteva essere più oculata, con la data che poteva essere accorpata a quella delle elezioni amministrative, questo allo scopo di ridurre le spese elettorali. Insieme alla regolamentazione dei Voucher, gli italiani saranno chiamati ad esprimersi anche su alcune disposizioni relativamente alla responsabilità civile in materia di appalti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). IL M5S DENUNCIA ALFANO - Una delegazione del movimento cinque stelle ha denunciato oggi il Ministro degli esteri Alfano per la vicenda dei voli di stato. I parlamentari pentastellati vogliono vederci chiaro sulle finalità legate ai voli del ministro siciliano, voli che nelle scorse settimane erano stati resi noti da un indagine giornalistica. L'esposto, presentato presso il posto di polizia della camera dei deputati, ha subito un'accelerazione quando lo stesso Alfano ha indicato l'inchiesta come la "solita polemica provinciale". Da sottolineare che i voli di Alfano nel periodo preso a riferimento sono 68, più della metà verso la Sicilia. Il sospetto che alcuni di essi non avevano i previsti requisiti di legge, in quel caso per Alfano potrebbe scattare il reato di "appropriazione indebita".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). MANO MORBIDA DEL GIUDICE SPORTIVO SUL MILAN - con la decisione delle squalifiche, viene di fatto definitivamente archiviato l'incandescente finale di domenica, prologo della contestata vittoria della Juventus a danno del Milan. I giocatori e i dirigenti milanisti se la sono cavati con una giornata di squalifica (a Carlos Bacca) e 15.000 euro di multa, (10.000 allo stesso giocatore e 5.000 alla società). Non puniti, ma diffidati, gli altri attori del finale di gara, tra di essi Donnarumma, De Sciglio e Galliani. L'ultima decisione, dovrebbe adesso interessare i presunti danni nello spogliatoio bianconeri, per quelli in caso di denuncia da parte della società torinese, dovrebbe interessarsi la procura federale. Nessuna dichiarazione è giunta dalla società meneghina, ma alcune fonti vicine alla dirigenza hanno sottolineato che non sarà presentato ricorso per la squalifica di Bacca.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). CICLISMO, QUINTANA TRIONFA ALLA TIRRENO-ADRIATICO - Una bella vittoria quella del leader della Movistar Nairo Quintana, che oggi per la seconda volta in carriera ha vinto quella che è conosciuta come la corsa dei due mari. Il colombiano nella cronometro di oggi si è limitato a controllare gli avversari ed è giunto sotto il traguardo a soli 41 secondi di distanza dal leader della tappa, l'australiano Dennis della BMC. Brutta corsa per Vincenzo Nibali apparso totalmente fuori forma, ancor più brutta per l'altro alfiere italiano, quel Fabio Aru che si è persino ritirato per colpa di una tracheite. La corsa era importante per valutare lo stato di forma dei big, soprattutto stante l'avvicinamento dell'inizio delle grandi corse a tappe del 2017.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). UNA FORMULA UNO ROSA - La Force India correrà il prossimo campionato mondiale con una nuova livrea, livrea che sarà completamente rosa pastello. Il colore che non era mai stato usato da nessuna scuderia, è stato scelto in ottemperanza di alcuni accordi commerciali con il nuovo sponsor unico della scuderia, un'azienda austriaca, la BWT, leader mondiale per il trattamento dell'acqua potabile. L'accordo che alcuni fonti ben accreditate dicono essere di almeno trenta milioni di euro, comprende anche il cambio di colorazione del casco dei piloti, che dalla prossima stagione saranno anch'essi rosa pastello. La scelta è stata immediatamente commentata in maniera ironica dalle scuderie concorrenti, che nella giornata hanno tramite i loro profili social ufficiali pubblicato dei commenti di certo non teneri.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). CHAMPIONS LEAGUE, LA JUVENTUS VA AVANTI E IL LEICESTER... - La Juventus va avanti in Champions League con un successo importante contro il Porto. I bianconeri sono riusciti a passare in vantaggio alla fine del primo tempo grazie a un calcio di rigore realizzato da Paulo Dybala con un cartellino rosso per il Porto. I bianconeri hanno comandato la gara con grande attenzione, meritandosi quindi il passaggio del turno. A sorpresa il Leicester elimina il Siviglia con un 2-0 in Inghilterra riuscendo a ribaltare il 2-1 dell'andata. In rete ci vanno Wes Morgan e Albrighton. Oggi si giocano gli ultimi due ottavi di finale di ritorno Atletico Madrid-Leverkusen e Monaco-Manchester City. Domani sarà il giorno dell'Europa League e poi ci sarà venerdì il sorteggio.

