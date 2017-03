VALANGA TRAVOLGE ALPINISTI / Austria, tre vittime e un disperso: ricerche in corso (Oggi, 15 marzo 2017)

VALANGA TRAVOLGE ALPINISTI, ULTIME NOTIZIE AUSTRIA: TRE MORTI ED UN DISPERSO (NEWS OGGI, 15 MARZO 2017) - Tragedia in Austria, dove una grossa valanga si è abbattuta su un gruppo di scialpinisti in Tirolo. Come riporta RaiNews.it, il grave incidente si è verificato sul Jochgrubenkopf, vetta poco distante da passo Brennero ed avrebbe provocato un bilancio che al momento è di almeno tre morti ma che potrebbe essere destinato ad aumentare tragicamente, mentre una quarta persona sarebbe ancora dispersa. Il gruppo travolto dalla valanga lunga circa 700 metri e larga oltre due, era composto da otto alpinisti di nazionalità straniera, sebbene al momento non sarebbe ancora stata resa la loro origine. La metà di loro che è riuscita a salvarsi dalla violenza della valanga ha dato immediatamente l'allarme. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero inizialmente state estratte vive dalla massa nevosa e solo successivamente decedute durante il trasporto in elicottero verso l'ospedale più vicino. Intanto proseguono le ricerche del soccorso alpino al fine di riuscire ad estrarre ancora viva la quarta persona. Per questo motivo il gruppo di soccorritori formato da decine di volontari sarebbe stato coadiuvato anche dalla presenza di quattro elicotteri attivi in Tirolo. Come riferisce l'agenzia di stampa Ansa, tuttavia, il terzo alpinista travolto dalla valanga non sarebbe ancora stato localizzato. Il monte Jochgrubenkopf è uno dei luoghi tra i più frequentati dagli altoatesini. Il Fatto Quotidiano spiega come in questo momento il pericolo valanghe in Tirono sia attualmente basso (grado 2 di 5), sebbene le zone a maggiore rischio siano i pendii ombreggiati e poco frequentati, stando al bollettino valanghe.

© Riproduzione Riservata.